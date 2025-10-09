Chechu Rubiera, un año más en las fiestas de Muñó: así fue la yincana con el campeón ciclista

Deporte, risas y espíritu competitivo sano en la yincana de Muncó, que un año más estuvo a cargo de Chechu Rubiera. Fue una de las actividades destacadas en la programación festiva del pueblo, y reunió a una docena de niños, pequeños ciclistas entusiastas que, bajo la mirada atenta del deportista, demostraron destreza sorteando conos y obstáculos y completando circuitos.

“Ya llevamos un montón de años haciendo la yincana, creo que ya van diez. En realidad, es algo así como muy de andar por casa porque son casi todos los críos del pueblo, que no son muchos, pero lo pasan muy bien”, asegura Rubiera.

Gincana ciclista de Chechu Rubiera en las fiestas de Muñó. / Carla Vega

Los juegos, pensados con mimo por Rubiera, consistieron en diversas pruebas de control y agilidad sobre la bici — girar en espacios reducidos, circular entre conos, o mantener el equilibrio al ritmo de instrucciones en voz amable y precisa. “Es una forma de entrar en contacto con la bicicleta porque muchos de ellos tienen bicis de montaña, pero tampoco compiten ni andan mucho en bici por el peligro de la carretera, y esto ya deja de ser un juego para ellos”, explicó el ex ciclista.

El ambiente era festivo y cercano, con padres, madres, vecinos y curiosos que se unieron para animar a los participantes, e incluso a probar alguno de los juegos, y la marca distintiva del campeón se notaba en cada detalle. Los adultos no quedaron al margen: acompañaron a los niños, celebraron sus avances y disfrutaron de la cita.

Trayectoria de éxito

Este tipo de iniciativas encarna lo que Rubiera siempre ha defendido, el ciclismo no solo como deporte, sino como escuela de valores, y con la seguridad siempre en mente. Todos los participantes acudieron a la cita ataviados con casco.

José Luis “Chechu” Rubiera Vigil tuvo una exitosa carrera profesional que comenzó en 1995 y se prolongó hasta 2010. Destacado como escalador, brilló en equipos como Artiach, Kelme, US Postal y Discovery Channel. Su palmarés incluye etapas triunfales en el Giro de Italia y múltiples participaciones en el Tour de Francia, donde fue gregario de Lance Armstrong, incluso en la famosa subida al Alpe d’Huez.

Coordinación y confianza

Graduado en Ingeniería, compaginando estudios y ciclismo, Rubiera también ha desempeñado un papel importante como representante en el consejo de ciclistas del UCI ProTour. Tras su retiro, se involucró en la formación de la cantera asturiana como seleccionador juvenil y colaborando con MMR.

La yincana en Muñó permitió que los niños entrenaran su coordinación, control y confianza, y desarrollar todo ello de la mano de un ciclista tan reconocido aportó un plus de motivación para los más jóvenes. Fue una ocasión para ver a un campeón en acción desde la cercanía y la pedagogía.