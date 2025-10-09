Siero, primer gran concejo en sacar adelante los presupuestos de 2026: más de 70 millones de euros que suponen una cifra récord

Siero se ha convertido este jueves en el primer gran concejo de Asturias en sacar adelante el presupuesto para el año que viene, un hito que ya ha repetido en varios ejercicios. Es el más alto de su historia y obtuvo el respaldo de la Plataforma Vecinal de La Fresneda e Izquierda Unida (IU), con el voto en contra de Podemos y el PP y la abstención de Vox.

El alcalde, Ángel García, agradeció el trabajo de los servicios técnicos para elaborar el documento con prontitud y destacó que se trata de cifras récord, con un incremento de casi un 18 por ciento de los ingresos en el Ayuntamiento por una mayor actividad económica en el municipio, y con una congelación de tasas para el año que viene. "A día de hoy tenemos deuda cero, y gracias a los remanentes habrá más proyectos que se podrán sacar adelante el año que viene", avanzó

Del mismo modo recordó que parte de las inversiones se dedican"a muchas a obras ya en ejecución y otras que son claves para el municipio", y defendió una partida de subvenciones que asciende a "8,7 millones, casi el 13 por cuento de los recursos que generamos".

La portavoz de Podemos, Silvia Tárano, votó en contra de las cuentas y afeó numerosas cuestiones al Alcalde, como la falta un transporte público municipal, el rechazo a revertir las privatizacionesy recuperar los servicios públicos de calidad o el hecho de que la mitad del incremento en las cuentas derive de transferencial de Estado. También criticó el incremento de la tasa de la basura en un 42 por ciento en el pasado ejercicio, y que las subvenciones "son un porcentaje cada vez más pequeño en un presupuesto creciente".

"Sólo vemos parches y líneas que favorecen a las grandes multinacionales. Mucho hormigón y muy mal repartido, tanto dinero para vivienda como para la carroza del Día de América en Astuas, saneamientos que no se sabe si darán solución a los vecinos y accesos a Parque Principado deberían ser costeada por una empresa privada y que vamos a pagar todos los sierenses", concluyó en su intervención.

Josué Velasco, de Vox, valoró que se trata de "los últimos presupuestos útiles", ya que el año siguiente habrá elecciones. "Las tasas se actualizaron en el pasado ejercicio, pero los sierenses pagamos más desde que es usted alcalde, esa es la realidad", señaló Velasco, antes de recordar que "el IBI está 13 puntos por encima que Gijón". "Vemos que las cuentas se centran en grandes partidas de escaparate, mientras que lo urgente sigue a la espera: la zona rural sigue sin contar con las mejoras que necesita, como el caso del transporte público, con un servicio de aguas en precario, cada día menos policías locales y menos seguridad en la calle", enumeró. Vox echa en falta "un giro real al medio rural con un plan de actuaciones, aceras de Valdesoto y Marcenado, que solucionarían el día a día de muchos vecinos o un plan municipal contra el acoso escolar en el concejo", y les precupa "el ritmo real de ejecución de estas obras 'de galería', para ganarse los votos de cara a las elecciones".

Aún así el grupo agradeció la disposición a negociar: "somos una excepción a nivel autonómico y nacional, aquí se nos escucha y se dialoga, obras que llevábamos en nuestro programa electoral han sido incluidas", reconoció Velasco, antes de avanzar su abstención "para no obstaculizar inversiones buenas para los vecinos".

Teresa Álvarez de IU, votó a favor de los presupuestos como "una apuesta en positivo", si bien "no damos un cheque en blanco, discreparemos donde haya que discrepar", indicó. Y señaló que la vivienda es uno de los ejes de su acuerdo, para que la gente "pueda acceder a una vivienda digna", con "método, coordinación y ejecución". Habló también de la necesidad de potenciar el deporte base, y se refirió a la urgencia de "hacer del transporte público una alternativa real" especialmente para quienes estudian en los campus universitarios. Reclamó además un plan de choque rural. "Buscamos compromisos medibles, nosotros venimos a cumplir con la gente y el programa, convertir consensos en acuerdos reales, porque la gente pide soluciones", sustuvo.

El portavoz del PP, Juan Luis Berros, fue el más contundente en sus críticas después de la oferta de apoyo lanzada por el PSOE. "No podemos apoyar ni no vamos a hacer, por razones formales y de fondo", indicó, para pasar a afear al Alcalde "la forma de negociarlos, reflejo de quién es usted, con ánimo de engaño y encubrimiento para coger dormida a la oposición. Rechazamos el presupuesto porque cuando nos llama a negociar se nos pide una entrega total y silenciosa, con ánimo tendencioso y falaz", denunció. Añadió que el gobierno local "buscaba el suicidio político de este grupo pretendiendo que apoyáramos dos ejercicios; pero que estén tranquilos loe vecinos, es constante la negación de las pretensiones del PP y después el Alcalde las asume como propias cuando ve que son buenas para sus propios intereses", ironizó Berros.

Y llamó la atención sobre cuestiones como se esperan 630.000 euros de ingresos por multas, se pide un crédito de 3 millones cuando existen constantes remanentes o se reduce el personal municipal a 234 empleados, "claramente insuficientes para un concejo como Siero". También atacó al regidor con la partida destinada a a vivienda, de 15.000 euros, o la falta de subvenciones a la sociedad de festejos de la Pola "porque claramente quiere que no exista". También criticó el convenio de 100.000 euros con la Universidad de Oviedo "que no sabemos qué beneficios tiene", y sustuvo que "hay margen para bajar tasas e impuestos, no nos sirve la congelación".

En resumen, para Berros se trata de unas cuentas "a mayor gloria del Alcalde den un año preelectoral; apoyar este creédito es apoyar una política sectaria, parcial y partidista".

La Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos, había aprobado ya el pasado lunes el expediente del presupuesto de 70.686.346,97 euros para el Ayuntamiento de Siero en 2026, donde también se incluye a la Fundación Municipal de Cultura y el Patronato Deportivo Municipal, lo que supone un aumento en las cuentas de diez millones de euros respecto a 2025, cuando se aprobaron 60.397.373,62 euros.

Las cuentas del consistorio estarán dotadas con 68,3 millones, 10,2 más respecto a 2026 y un crecimiento del 17,67 por ciento. La Fundación Municipal de Cultura contará con un presupuesto de 2,9 millones, con un crecimiento del 2,78 por ciento; y el Patronato Deportivo Municipal 5,5 millones y un aumento del 3,01 por ciento.

En cuanto al plan de inversiones se establecen un total de 54 para el próximo año, con una suma de 13.231.500,47 euros. En Lugones la gran actuación será la que afecta al bulevar, con la continuación del principal vial de la zona este entre Malvarán y El Castro. Mientras que en Pola de Siero se renovará en la zona oeste la zona del antiguo matadero, con un parque y un aparcamiento en altura, para aliviar uno de los grandes problemas de la capital del concejo, como es el del estacionamiento de vehículos.

El Ayuntamiento además ha reservado 872.000 euros para la construcción de una glorieta de acceso a Parque Principado. Se trata de una actuación desde la A-64, para mejorar la fluidez del tráfico, ya que actualmente se encuentra regulado por un cruce en el enlace de Granda Oeste de la A-64.

El saneamiento será otro punto importante de las inversiones, con mas de 2,9 millones, para Ordoño, La Belga, Cotiellos, la zona Sur de Lugones, el barrio de La Isla en La Pola o Villaescusa.

La continuidad de la Senda del Nora, para comunicar Pola de Siero y Lugones, será otras de las apuestas del gobierno local para el próximo año. Se destinará 827.000 euros al tramo entre El Berrón y Hevia

Las cuentas presentadas, en el capítulo de inversiones, también reservan actuaciones y mejoras en calles y avenidas del municipio, como la Avenida de Oviedo en el Berrón; la avenida de Gijón en La Pola; las calle Leopoldo Lugones y Avenida José Tartiere en Lugones.