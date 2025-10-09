Cuando Valdesoto, “Pueblo ejemplar” de Asturias, tuvo al Rey Felipe como socio de honor de las fiestas de uno de sus barrios: “Le enviábamos siempre la botella de vino y el bollu preñau”

Las fiestas de Corripos, uno de los barrios más altos de Valdesoto, duraron apenas cinco años, entre 1998 y 2003. Pero estuvieron apadrinadas por un socio muy especial. Porque en 2001, cuando empezaron a hacer el listado, el número 1 y a la vez de honor, se guardó para una figura muy especial: el entonces Príncipe Felipe. “Le mandamos la botella de vino, el bollu preñao y el estado de las cuentas siempre”, comenta José Manuel Fernández, secretario entonces de la fiesta. Un detalle, que se les ocurrió en aquel momento, para dar visibilidad a un barrio que cuenta actualmente con 60 vecinos, y que como toda la parroquia espera con entusiasmo, nervios e ilusión la llegada de la Familia Real a Valdesoto el próximo 25 de octubre, con motivo del reconocimiento como “Pueblo ejemplar”. “No subirá hasta aquí, ni le veremos, pero queremos que sienta que fue socio de unas fiestas de aquí, algo que en aquel entonces nos dijeron que era único en España”, añade.

En 2002 le hicieron llegar una placa y recibieron una carta de agradecimiento de la Casa Real. A día de hoy, un cuarto de siglo después, aún la conservan, y en la misma se puede ver cómo atienden la petición y aceptan que sea socio de honor de las fiestas de San José de Corripos, que tenían lugar en el mes de julio. “Aquí le apreciamos mucho también”, cuenta Ángeles Díaz, en referencia a si tienen la oportunidad de verle el próximo 25 de octubre. ¿Y qué tendría que descubrir de Corripos? “Pues que tenemos las mejores vistas, y en un día de sol son espectaculares”, responde a su lado Patricia Villa, otra integrante de aquella comisión de festejos.

La carta de la Casa Real, aceptando el nombramiento del Príncipe Felipe como Socio de Honor de las fiestas de San José de Corripos. / P. A.

Aunque la comisión y las fiestas desaparecieron, los vecinos siguen reuniéndose para una comida anual de hermandad. Mantienen ese espíritu de pertenencia a una parroquia, de la que por un tiempo sintieron muy de cerca al ahora Rey Felipe VI. “No pedimos ni a la Casa Real ni a la Fundación mantener ahora un encuentro con él, igual lo comentamos todavía, pero queríamos recordar que fue nuestro Socio de Honor para dar visibilizar a Corripos”, comenta José Manuel Fernández. “Lo que más nos urge es el saneamiento”, relata José Luis Méndez, que hace alusión a una partida del presupuesto del próximo año, que ya les irá acercando este deseo, con una obra para la carretera y la instalación de tuberías.

Una votación popular para el Socio de Honor

Los propios vecinos fueron los que en su momento votaron a favor de que el socio número 1 de las fiestas de San José de Corripos fuera Felipe de Borbón. “Se hablaba del presidente del Principado, alguno incluso sacó en plan de broma como propuesta a la cantante Tamara, la del ‘No cambié’, pero teníamos claro que tenía que ser alguien importante, y vinculado a Asturias, como era el Príncipe de Asturias”, rememora José Manuel Fernández.

Foto de la comisión de las fiestas de San José de Corripos, en el año 1999. / P. A.

En Corripos ya avisan que están poniendo a punto todo el barrio para un acontecimiento histórico. “Estamos limpiando todo como si fuesen las fiestas”, explica María del Carmen Rozada. “Vamos a colgar banderines y que quede guapo y niquelado el pueblo, aunque sabemos que no vendrá tan arriba Felipe VI, pero lo viviremos como sentíamos que era uno más de las fiestas”, concluye José Luis Méndez.