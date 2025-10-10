Adiós a los vertidos en el campo de fútbol de Valdesoto: finalizan las obras de mejora de la red de saneamiento

El campo de fútbol del Valdesoto, en Siero, ha solucionado sus problemas de vertidos sobre el terreno de juego y la grada, provocados por un problema en la red de saneamiento. El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de Siero, Pergentino Martínez, visitó la finalización de los trabajos de construcción de una nueva acometida a la red de saneamiento en el campo de Villarea. Se trata de una actuación que contó con un presupuesto de 18.062 euros y que tuvo un plazo de ejecución de tres semanas.

"Se da solución a un problema del campo que afectaba a su normal funcionamiento”, destacó Martínez. También explicó que el colector presentaba varias roturas, "probablemente motivadas por penetración de raíces de arbustos y arbolado, rompiendo los tubos de hormigón antiguos", una circunstancia que provocaba que "aguas negras aparecieran en el terreno de juego y en la zona de acceso al graderío".

Las obras de mejora consistieron en una nueva acometida del campo de fútbol de 110 metros al al colector municipal de la zona de Faes. Se hizo a través del pozo de registro existente en el camino municipal que linda con el campo en la zona sur, quedando fuera de servicio el tramo de acometida actual. Además, se han dispuesto 50 metros de colector de pluviales, de forma independiente a las residuales, para la recogida del drenaje.