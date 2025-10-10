Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós a los vertidos en el campo de fútbol de Valdesoto: finalizan las obras de mejora de la red de saneamiento

"Se resuelve un problema que afectaba a su normal funcionamiento”, destaca el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Siero, Pergentino Martínez, sobre una obra que costó 18.000 euros

Pergentino Martínez, en el campo de fútbol de Villarrea de Valdesoto, tras las obras de mejora del saneamiento

Pergentino Martínez, en el campo de fútbol de Villarrea de Valdesoto, tras las obras de mejora del saneamiento / A. S.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

El campo de fútbol del Valdesoto, en Siero, ha solucionado sus problemas de vertidos sobre el terreno de juego y la grada, provocados por un problema en la red de saneamiento. El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de Siero, Pergentino Martínez, visitó la finalización de los trabajos de construcción de una nueva acometida a la red de saneamiento en el campo de Villarea. Se trata de una actuación que contó con un presupuesto de 18.062 euros y que tuvo un plazo de ejecución de tres semanas.

"Se da solución a un problema del campo que afectaba a su normal funcionamiento”, destacó Martínez. También explicó que el colector presentaba varias roturas, "probablemente motivadas por penetración de raíces de arbustos y arbolado, rompiendo los tubos de hormigón antiguos", una circunstancia que provocaba que "aguas negras aparecieran en el terreno de juego y en la zona de acceso al graderío".

Las obras de mejora consistieron en una nueva acometida del campo de fútbol de 110 metros al al colector municipal de la zona de Faes. Se hizo a través del pozo de registro existente en el camino municipal que linda con el campo en la zona sur, quedando fuera de servicio el tramo de acometida actual. Además, se han dispuesto 50 metros de colector de pluviales, de forma independiente a las residuales, para la recogida del drenaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  2. Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
  3. Parque Principado amplía su propuesta comercial y gastronómica con siete incorporaciones: estas son las nuevas firmas
  4. Arranca el derribo de la antigua escuela de adultos: este es el plan municipal para el solar del centro de la Pola
  5. La asociación vecinal de La Fresneda estrena junta: 'Tenemos muchos proyectos para la urbanización, manteniendo la esencia
  6. Éxito en la ruta motera del sábado en el XII Motoencuentro Solidario de Siero: alcanzados los 500 inscritos
  7. El bulevar de Lugones, un parking en la Pola o el nuevo acceso a Parque Principado: estas serán (por valor de 13,2 millones) las inversiones de Siero en 2026
  8. Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”

Pastela de pollo marroquí, un hojaldre de ternera y un sandwich especial: las recetas de los tres pinchos más sabrosos de Siero

Pastela de pollo marroquí, un hojaldre de ternera y un sandwich especial: las recetas de los tres pinchos más sabrosos de Siero

Adiós a los vertidos en el campo de fútbol de Valdesoto: finalizan las obras de mejora de la red de saneamiento

Adiós a los vertidos en el campo de fútbol de Valdesoto: finalizan las obras de mejora de la red de saneamiento

"¡Viva México! Noche de catrinas y mariachis especial difuntos": así es el espectáculo que se podrá disfrutar en breve en Siero

"¡Viva México! Noche de catrinas y mariachis especial difuntos": así es el espectáculo que se podrá disfrutar en breve en Siero

La máquina secreta de Parque Principado que da regalos gratis todos los meses (para los más pequeños de la casa)

La máquina secreta de Parque Principado que da regalos gratis todos los meses (para los más pequeños de la casa)

Cuando Valdesoto, “Pueblo ejemplar” de Asturias, tuvo al Rey Felipe como socio de honor de las fiestas de uno de sus barrios: “Le enviábamos siempre el bollo preñao"

Cuando Valdesoto, “Pueblo ejemplar” de Asturias, tuvo al Rey Felipe como socio de honor de las fiestas de uno de sus barrios: “Le enviábamos siempre el bollo preñao"

Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”

Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”

Los vecinos de Lugones valoran el inicio de las obras para concluir el bulevar

Los vecinos de Lugones valoran el inicio de las obras para concluir el bulevar

Siero, primer gran concejo en sacar adelante los presupuestos de 2026: más de 70 millones de euros que suponen una cifra récord

Siero, primer gran concejo en sacar adelante los presupuestos de 2026: más de 70 millones de euros que suponen una cifra récord
Tracking Pixel Contents