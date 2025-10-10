Denuncian que el colegio público de Granda, en Siero, lleva sin directora desde que empezó el curso

El PP y CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) denuncian que el colegio público de Granda lleva sin directora desde que comenzó el curso. Una circunstancia que deja al centro escolar “sin cobertura organizativa, sin coordinación pedagógica y sin docente de infantil especializado”. Tanto el Partido Popular como el sindicato señalan que la situación se produce al no ser cubierta la ausencia de la directora, que es también tutora de educación Infantil del centro.

“Las labores de dirección y las clases que imparte la directora del centro están siendo asumidas de manera improvisada por el personal del centro”, critican desde el Partido Popular, por medio de la diputada Gloria García. “La ausencia de la responsable del colegio público de Granda, no ha sido cubierta por la Consejería de Educación, dejando a los alumnos sin la atención educativa y administrativa que merecen,” censuró a continuación, antes de resaltar que una profesora de Primaria especialista en Inglés está asumiendo las clases de educación Infantil, a pesar de no ser especialista en esta etapa.

"Todo vale con tal de recortar gastos"

Critican también desde el PP al Principado, porque consideran que “es consciente de la situación desde el primer día” y explican que no ha tomado ninguna solución al respecto. “Estamos ante un abandono institucional grave. La Consejería de Educación ha vulnerado sus derechos educativos básicos”, señaló García, antes de añadir que “debería garantizar que ningún niño se quede sin docente ni sin un responsable que dirija el centro, pero tristemente estamos viendo lo contrario”.

Por su parte, desde el sindicato CSIF valoran esta circunstancia como “una muestra más de la dejadez sistemática con la que la Consejería gestiona la red pública de centros educativos”. Y también enfatizan lo que consideran un problema, ahora reflejado en Granda, pero que se repite en más ocasiones: “Tristemente, el que haya sustituciones que no se cubren en tiempo y forma, o personal docente asumiendo responsabilidades impropias, se ha convertido en una pauta habitual en esta Consejería donde aparentemente todo vale con tal de recortar gastos".

Fuentes cercanas a Educación señalaron que la directora del centro solicitó un permiso, que no se trata de una baja y que la previsión es que se incorpore en breve.