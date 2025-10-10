La máquina secreta de Parque Principado que da regalos gratis todos los meses (para los más pequeños de la casa)

En Parque Principado hay una máquina secreta de regalos. Es secreta, porque muchos no saben de su existencia. Está en la zona de restauración, en concreto, en la sala de lactancia (junto a los aseos, al lado de Taco Bell), y con la aplicación móvil del centro comercial puedes conseguir cada mes una bolita con una sorpresa para los más pequeños de la casa. Un doudou, un peluche, un juguete... Y todo completamente gratis.

Pasos a seguir

¿Qué hay que hacer? Laura Guilera lo explica en su último vídeo publicado en su cuenta de Instagram. Lo primero de todo es descargarse la app de Parque Principado en Play Store. De esta forma, entrarás en lo que ellos llaman el "club" Parque Principado, con acceso a descuentos, regalos y sorteos. Por ejemplo, ahora los clientes vip de Parque Principado tienen un 10% de descuento en uno de sus nuevos establecimientos, el Manolo Bakes, un 20% en el bar de Cinesa y un menú del McDonald's por 9,50 euros, entre otras promociones.

Una vez en la sala de lactancia, junto al lavabo está el dispensador de regalos. Hay que escanear el código QR que ofrece la app de Parque Principado en un pequeño sensor que hay justo debajo de la pantalla (aparece una luz roja). A continuación, te llegará un mensaje al móvil con un código que debemos introducir en la pantalla y después darle a validar. ¡Y listo! De esta forma tan sencilla conseguirás una bola con un regalo en su interior.

Abierto el lunes festivo

El próximo lunes, día 13, es festivo en Asturias y un buen plan siempre es salir de compras. Pero, ¿abren las tiendas de Parque Principado? Según han anunciado en su página web los responsables del equipamiento de Siero, con más de 130 establecimientos disponibles (entre comercio, restauración y ocio), sí. Abrirán "al completo: con moda, ocio y gastro".

Siete nuevos establecimientos

El complejo de Paredes acaba de estrenar, además, nuevas tiendas, que han generado 78 empleos directos. En la zona comercial son Columbia, New Era y Koröshi. La marca deportiva estrena por primera vez tienda propia en la región. En ella puedes encontrar prendas, calzado y equipamiento para hombre, mujer y niño, pensados para acompañarte en cualquier aventura. Desde chaquetas técnicas, forros polares, pantalones y camisetas, hasta calzado para senderismo, trail running o uso urbano. También disponen de accesorios como mochilas, gorras y guantes.

Más desconocida es New Era, especializada en ropa urbana. Reconocida mundialmente por sus gorras oficiales de ligas deportivas como la MLB, NBA y NFL, New Era se ha convertido en los últimos años en un auténtico ícono del estilo urbano y la cultura pop. Ubicada en el Bulevar de los Manzanos, esta nueva tienda ofrece ropa para hombre y mujer, y colecciones de equipos y licencias deportivas como la NBA, el fútbol o el automovilismo.

Por último, Koröshi es una firma que apuesta por un estilo casual y urbano, con prendas tanto para hombre como para mujer. En su tienda se pueden encontrar desde cazadoras de cuero y vaqueros, hasta prendas de punto, abrigos y chaquetas ideales para el entretiempo y el invierno.

En el apartado de bares, Parque Principado suma cuatro incorporaciones: Brasayleña, Vezzo, Manolo Bakes y Harry The Coffee Collective. La primera de ellas, especializado en rodizio brasileño, llega con un concepto inédito para los amantes de la carne. Los maestros churrasqueros sirven directamente en la mesa utilizando una espada y los clientes pueden probar y repetir los diferentes cortes tantas veces como quieran.

La tradición de la cocina italiana es protagonista en Vezzo, mientras que el café lo pone Harry The Coffee Collective. Y para rematar (y acompañar el café) está Manolo Bakes, con sus icónicos curasanes y el éxito cosechado en sus tiendas de Oviedo y Gijón.