Pastela de pollo marroquí, un hojaldre de ternera y un sandwich especial: las recetas de los tres pinchos más sabrosos de Siero

"Cada vez presentáis pinchos más elaboradas y participáis con más gana". La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, aplaudió la participación en la última edición en el certamen gastronómico "Siero de Pinchos", en el que hubo una veintena de establecimientos que presentaron sus propuestas, entre Siero y Lugones. En la entrega de premios, a las tres elaboraciones más votadas, Antuña incidió en que este año se presentaron 600 papeletas de votaciones.

Entrega de premios del certamen "Siero de pinchos" / P. A.

Los tres pinchos más valorados fueron el del Gastro Bar Pico Fino, con 82 votos, y su propuesta “Exótico”. Le siguieron los 78 votos de El Corral de Gayo, con su “Corral Roll”, y en tercera posición “La Loca del Moño”, con 70 votos y su propuesta “La Pomada”. Entre las creaciones despacharon cerca de 1.500 pinchos a lo largo de tres días, con las 450 del Pico Fino y otros tantos en La Loca del Moño, y los casi 600 de El Corral de Gayo.

Los sabores de los pinchos

La elaboración ganadora consistía en un guiño a la pastela de pollo marroquí. “Sobre una base crujiente, de pasta wontón, sobre la que había un guiso de pollo con muchas especies, con cebolla, mezclado con una bechamel ligera”, explica Alicia García, responsable del establecimiento y creadora del pincho.

Pincho "Exótico" del Picofino, ganador de Siero de Pinchos. / Lne

La segunda propuesta que más eligieron los clientes consistía en un "Corral roll". "Es hojaldre al estilo New York, relleno de ternera asturiana, terminado con un demiglace de la propia ternera y pistacho picado", explica Pelayo Gayo.

Pincho "Corral roll", de “El Corral de Gayo” / P. A.

Mientras que el tercer pincho más delicioso, según el público, fue el titulado “La Pomada”. "Era un sandwich, con pollo guisado especiado. Con siracha y citronela. Y un tranchete de queso gratinado, con pepinillos agridulces al final", relata Isabel Antuña, que fue la encargada de recoger el premio.

Pincho "La Pomada", de La Loca del Moño / Lne

El certamen "Siero de Pinchos" dinamiza el concejo durante el último fin de semana de septiembre. Próximamente, en noviembre, habrá otras jornadas gastronómicas, aún sin definir. Aunque todo apunta que será como otros años, en los que los tortos, las croquetas o la tortilla serán los protagonistas. Todo ello con la idea de dinamizar la hostelería, y que los vecinos y participantes tengan una propuesta de ocio y gastronomía diferente. "Están todos buenísimos y cada vez hay más nivel", coincidieron en señalar los clientes que probaron las propuestas del último certamen de pinchos.