Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pastela de pollo marroquí, un hojaldre de ternera y un sandwich especial: las recetas de los tres pinchos más sabrosos de Siero

Entre las tres elaboraciones más votadas en "Siero de Pinchos" vendieron en torno a 1.500 tapas

Por la izquierda, los pinchos &quot;Exótico&quot;, &quot;Corral Roll&quot; y &quot;La Pomada&quot;, los más votados en &quot;Siero de Pinchos&quot;

Por la izquierda, los pinchos "Exótico", "Corral Roll" y "La Pomada", los más votados en "Siero de Pinchos" / Lne

Pablo Antuña

Pablo Antuña

"Cada vez presentáis pinchos más elaboradas y participáis con más gana". La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, aplaudió la participación en la última edición en el certamen gastronómico "Siero de Pinchos", en el que hubo una veintena de establecimientos que presentaron sus propuestas, entre Siero y Lugones. En la entrega de premios, a las tres elaboraciones más votadas, Antuña incidió en que este año se presentaron 600 papeletas de votaciones.

Entrega de premios del certamen &quot;Siero de pinchos&quot;

Entrega de premios del certamen "Siero de pinchos" / P. A.

Los tres pinchos más valorados fueron el del Gastro Bar Pico Fino, con 82 votos, y su propuesta “Exótico”. Le siguieron los 78 votos de El Corral de Gayo, con su “Corral Roll”, y en tercera posición “La Loca del Moño”, con 70 votos y su propuesta “La Pomada”. Entre las creaciones despacharon cerca de 1.500 pinchos a lo largo de tres días, con las 450 del Pico Fino y otros tantos en La Loca del Moño, y los casi 600 de El Corral de Gayo.

Los sabores de los pinchos

La elaboración ganadora consistía en un guiño a la pastela de pollo marroquí. “Sobre una base crujiente, de pasta wontón, sobre la que había un guiso de pollo con muchas especies, con cebolla, mezclado con una bechamel ligera”, explica Alicia García, responsable del establecimiento y creadora del pincho.

Pincho &quot;Exótico&quot; del Picofino, ganador de Siero de Pinchos.

Pincho "Exótico" del Picofino, ganador de Siero de Pinchos. / Lne

La segunda propuesta que más eligieron los clientes consistía en un "Corral roll". "Es hojaldre al estilo New York, relleno de ternera asturiana, terminado con un demiglace de la propia ternera y pistacho picado", explica Pelayo Gayo.

Pincho &quot;Corral roll&quot;, de “El Corral de Gayo”

Pincho "Corral roll", de “El Corral de Gayo” / P. A.

Mientras que el tercer pincho más delicioso, según el público, fue el titulado “La Pomada”. "Era un sandwich, con pollo guisado especiado. Con siracha y citronela. Y un tranchete de queso gratinado, con pepinillos agridulces al final", relata Isabel Antuña, que fue la encargada de recoger el premio.

Noticias relacionadas y más

Pincho &quot;La Pomada&quot;, de La Loca del Moño

Pincho "La Pomada", de La Loca del Moño / Lne

El certamen "Siero de Pinchos" dinamiza el concejo durante el último fin de semana de septiembre. Próximamente, en noviembre, habrá otras jornadas gastronómicas, aún sin definir. Aunque todo apunta que será como otros años, en los que los tortos, las croquetas o la tortilla serán los protagonistas. Todo ello con la idea de dinamizar la hostelería, y que los vecinos y participantes tengan una propuesta de ocio y gastronomía diferente. "Están todos buenísimos y cada vez hay más nivel", coincidieron en señalar los clientes que probaron las propuestas del último certamen de pinchos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  2. Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
  3. Parque Principado amplía su propuesta comercial y gastronómica con siete incorporaciones: estas son las nuevas firmas
  4. Arranca el derribo de la antigua escuela de adultos: este es el plan municipal para el solar del centro de la Pola
  5. La asociación vecinal de La Fresneda estrena junta: 'Tenemos muchos proyectos para la urbanización, manteniendo la esencia
  6. Éxito en la ruta motera del sábado en el XII Motoencuentro Solidario de Siero: alcanzados los 500 inscritos
  7. El bulevar de Lugones, un parking en la Pola o el nuevo acceso a Parque Principado: estas serán (por valor de 13,2 millones) las inversiones de Siero en 2026
  8. Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”

Pastela de pollo marroquí, un hojaldre de ternera y un sandwich especial: las recetas de los tres pinchos más sabrosos de Siero

Pastela de pollo marroquí, un hojaldre de ternera y un sandwich especial: las recetas de los tres pinchos más sabrosos de Siero

Adiós a los vertidos en el campo de fútbol de Valdesoto: finalizan las obras de mejora de la red de saneamiento

Adiós a los vertidos en el campo de fútbol de Valdesoto: finalizan las obras de mejora de la red de saneamiento

"¡Viva México! Noche de catrinas y mariachis especial difuntos": así es el espectáculo que se podrá disfrutar en breve en Siero

"¡Viva México! Noche de catrinas y mariachis especial difuntos": así es el espectáculo que se podrá disfrutar en breve en Siero

La máquina secreta de Parque Principado que da regalos gratis todos los meses (para los más pequeños de la casa)

La máquina secreta de Parque Principado que da regalos gratis todos los meses (para los más pequeños de la casa)

Cuando Valdesoto, “Pueblo ejemplar” de Asturias, tuvo al Rey Felipe como socio de honor de las fiestas de uno de sus barrios: “Le enviábamos siempre el bollo preñao"

Cuando Valdesoto, “Pueblo ejemplar” de Asturias, tuvo al Rey Felipe como socio de honor de las fiestas de uno de sus barrios: “Le enviábamos siempre el bollo preñao"

Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”

Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”

Los vecinos de Lugones valoran el inicio de las obras para concluir el bulevar

Los vecinos de Lugones valoran el inicio de las obras para concluir el bulevar

Siero, primer gran concejo en sacar adelante los presupuestos de 2026: más de 70 millones de euros que suponen una cifra récord

Siero, primer gran concejo en sacar adelante los presupuestos de 2026: más de 70 millones de euros que suponen una cifra récord
Tracking Pixel Contents