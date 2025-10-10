Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”

Recuerda Rosa Menéndez, mientras da un paseo junto a Begoña Pertierra, cuando desde el barrio de La Ería tenía que desplazarse al centro de Lugones. “Muchas veces nos llenábamos de barro al atravesar este gran prao, ahora ya no nos va a pasar”, comentan, en alusión a la zona verde que atraviesa de Norte a Sur y partía en dos la localidad. “Estoy encantada con que se vaya a acabar el bulevar. Parece otro Lugones. Va a quedar muy guapo. Estamos contentas y eso que vamos a tener que aguantar unos meses de obras y vivimos al lado, pero bueno, todo lo que sea para mejorar es bien recibido”, subrayan. Son dos de los muchos paseantes, que observan y aplauden que se hayan puesto en marcha los trabajos a la altura de la calle Leopoldo Lugones, para culminar la última fase del bulevar, que llegará hasta la glorieta de El Castro, y que dará una imagen totalmente renovada a la localidad sierense.

“Pues al final parece que sí lo vamos a ver”, reflexionan con una sonrisa Nieves Asorey y Encarna Carpintero, dos vecinas de avanzada edad, que llevan toda la vida en Lugones, y que trasladan su entusiasmo con el inicio de los trabajos de urbanización, que se extenderán durante quince meses aproximadamente, para seguir el vial con la misma estructura que ya hay en el primer tramo, hasta llegar a Les Bellotines. “Ya pensábamos que por los años que tenemos y lo que tardaban no lo íbamos a ver, porque recuerdo que de esto ya hablaban hace más de veinte años”, indica Asorey. “Pues sí tenemos más acera para pasar mucho mejor, y si lo dejan igual de guapo que lo anterior genial. Es necesario, quedará mucho más guapo, sin este gran prao en medio de Lugones”, añade Carpintero.

El cambio de ubicación de las fiestas

Recuerdan además, vecinos del entorno de la calle Leopoldo Lugones, como Asorey, el cambio a la hora de ejecutar las obras en calles, y darle un toque más moderno. “Hace 40 años lo llegamos a pagar los vecinos los arreglos, está muy bien que ahora lo hagan entre el Ayuntamiento y los constructores”, apunta, antes de añadir también, como hicieron Rosa Menéndez y Begoña Pertierra, su satisfacción por la apuesta por la obra del bulevar y otras recientes en Lugones. “Este alcalde y gobierno local sí que están mirando por Lugones, y se nota mucho lo guapo que está quedando todo”, enfatizan.

Ernesto García, con su perro Aslan, en la zona que se urbanizará. / P. A.

La urbanización del bulevar en su último tramo tendrá un precio de nueve millones, cinco que se aportarán vía municipal, y cuatro por un promotor privado que construirá posteriormente 200 de las 1.000 viviendas previstas.

Con este final de la obra además se desplazarán de este solar del centro las fiestas de Santa Isabel. Algo que también ven positivo los residentes de la zona.

Carril bici

“Con la orquesta vibraba literalmente la casa”, comenta Ernesto García, que vive justo delante del sitio donde se empezará a urbanizar el tramo de calle que falta en dirección a Les Bellotines. “Tengo a mi perro Aslan, que le sacaba aquí delante a pasear, pero tengo más praos para ir. Lo que han hecho hasta ahora del bulevar está muy guapo, y que lo continúen es una gran noticia”, añade, al mismo tiempo que pone una pega al nuevo modelo de ciudad. “Está muy bien la forma del bulevar, con aceras amplias, zona verde, árboles… Pero no acabo de ver que se instale tanto carril bici, me da la sensación que apenas se utiliza”, concluye.