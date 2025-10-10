"¡Viva México! Noche de catrinas y mariachis especial difuntos": así es el espectáculo que se podrá disfrutar en breve en Siero

"¡Viva México! Noche de catrinas y mariachis especial difuntos". Es el título del espectáculo, realizado por Luis Muñoz, que tendrá lugar el día 25 de octubre a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. Será una propuesta en la que se presenta al público los grandes éxitos de la música popular mexicana, con un repertorio que “combina la alegría, el color y la rica temática de la cultura tradicional mexicana”, destacan los organizadores.

El espectáculo, con un precio de 23,5 euros, fue presentado por Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, junto a Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, y José Muñoz, representante de la obra.

Grandes temas clásicos

“Se podrá disfrutar de grandes éxitos de la música popular mexicana. Y estarán ambientadas, aprovechando que estamos cerca de los Difuntos, con mariachis, catrinas y una decoración típica mexicana del Día de los Difuntos”, analiza Muñoz. “Va a ser una fiesta llena de chacros, catrinas y baile, y todo acompañado por un espectáculo que te transporta directamente al corazón de México”, añade.

Entre el repertorio que integra esta propuesta estarán temas clásicos como “Cielito lindo”, “Volver y volver”, “Si nos dejan” o “Las mañanitas”. Y con la participación de los talentosos mariachis internacionales de “Sentimiento mexicano” y os bailarines de “Leyendas de México”.