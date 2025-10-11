Adiós a los semáforos de El Berrón: esta es la solución para el histórico cruce de carreteras que Siero ejecutará en 2026

El cruce de la N-634 con la AS-376, en El Berrón y sus semáforos pasarán a la historia en 2026. El gobierno de Siero ha decidido acometer con fondos propios la glorieta para este nudo de comunicación que estaba previsto en el proyecto general para el tramo de la carretera hasta Argüelles que se acaba de quedar sin fondos europeos por los retrasos acumulados en su tramitación. Según adelantó ayer el alcalde, el socialista Ángel García, la inversión será de unos 600.000 euros, se financiará con cargo al remanente de tesorería y la intención es que se ponga en marcha el año que viene.

Reproducción infográfica del proyecto de rotonda para el cruce de El Berrón. / A. S.

El primer paso para la ejecución de este proyecto será la redacción de un estudio de tráfico, algo que exige el Ministerio de Transportes para autorizar la actuación en una carretera que es estatal. El acuerdo inicial con el departamento que dirige Óscar Puente pasaba por actuar en la N-634 hasta Argüelles para convertirla en una vía interurbana con carril bici y senda peatonal, con el compromiso de que el Ayuntamiento asumiese la titularidad del tramo una vez ejecutada la obra. Como el proyecto general de cinco millones que se iba financiar con fondos comunitarios quedó en el limbo, la propiedad del vial continúa en manos del Ministerio, que obliga a realizar estudios de aforo para dar luz verde a actuaciones como la que impulsa Siero para el cruce de El Berrón.

El edil Javier Rodríguez y Ángel García, durante la presentación del proyecto / J. A. O.

Según detalló García, los técnicos municipales están haciendo el segregado del proyecto original que no salió adelante por las discrepancias del Ayuntamiento de Noreña respecto a límites con Siero. "En paralelo, estamos realizando el estudio de tráfico que nos exige Demarcación de Carreteras del Estado, porque esta cartera es titular del Ministerio, y lo que vamos es a ejecutarla con recursos municipales en 2026 con una partida que no está consignada en el presupuesto, porque todavía no tenemos el proyecto preparado", aseveró el Alcalde.

Fondos europeos

"Como indicaba el día del Pleno, el presupuesto es la primera ventana de disponibilidad económica, o el primer proyecto de recursos económicos para el 2026, pero luego habrá una segunda fase, o una segunda ventana, que se hará con la incorporación de remanentes", explicó García, quien añadió que a ese crédito disponible, y una vez se liquiden las cuentas de 2025, "habrá que sumarle los fondos europeos obtenidos este mismo mes, ya que están financiadas con recursos municipales para este ejercicio".