El Oktoberfest inunda la Pola de cerveza, gastronomía y música: "Ya es nuestra cuarta fiesta del año"

La cerveza inunda un territorio sidrero como Siero en el Oktoberfest de la Pola, una cita consolidada y que para Arturo Suárez ya es la "cuarta fiesta del año" de la localidad, tras el Carmín, los Güevos Pintos y Comadres. Cientos de personas se dan cita estos días en la plaza cubierta de la capital sierense para disfrutar hasta este lunes de un evento que combina cerveza alemana, gastronomia, mucha música y actividades para que los más pequeños también tengan ocasión de disfrutar. "El viernes ya estuvo muy animado y esperemos que siga así", afirma Marga Vega, habitual de la cita que este sábado ya ocupaba uno de los grandes bancos corridos al más puro estilo germano instalados en el recinto.

Tres amigos, en la fiesta. / J. A. O.

Una camarera sirve una caña. / J. A. O.

Según indican fuentes de la organización, el Oktoberfest de la Pola "está asentado y la gente lo espera con ansia". "Este año son cuatro días de fiesta y, por ahora, estamos superando los números de 2024 con una propuesta para todos los públicos y de ambiente excepcional", añaden los organizadores, que destacan el alto nivel de la oferta gastronómica, a cargo de Biloba y Okappi.

El puesto de Biloba. / J. A. O.

Los asistentes tienen a su disposición siete cervezas diferentes, incluyendo una sin alcohol. Los precios oscilas entre 3,50 y 13,50 euros, según la marca y el tamaño. "Hay que venir varios días para probarlas todas, merece la pena", subraya Arturo Suárez, que este sábado disfrutaba de la fiesta con un grupo de amigos llegados de Gijón para la ocasión.

La parte musical del sábado iba a correr a cargo de Silvia Joyanes y el DJ Pablo Suárez. De domingo está previsto que actúen "De Sur a Norte" y DJ NACK.