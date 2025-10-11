Siero inicia la obra del “Paraguas” y estudia nuevos usos para la zona oeste de la Pola: “Queremos un entorno más agradable para vivir”

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado un trabajo integral de conservación del emblemático “Paraguas”, situado en la parte superior de la estación de autobuses, tras la gran reforma efectuada hace unos años sobre el emblema arquitectónico construido por Ildefonso Sánchez del Río hace ya más de medio siglo. Se trata de una actuación de mantenimiento, para evitar que no haya una dejadez y desgaste mayor, que en el futuro obligue a acometer de nuevo una gran actuación. Se enmarca también, como subrayó este viernes el alcalde de Siero, Ángel García, dentro de un plan para acabar de integrar totalmente el barrio de La Luz en la trama urbana de la capital del concejo. Esta medida va acompañada asimismo de la decisión de dotar de nuevos usos, que se están estudiando ahora mismo, al solar que deja vacío la demolición de la antigua escuela de adultos, y que se sumarán a la construcción del parque en la zona del antiguo matadero.

“Cuando estaba la estación de autobuses antigua, había una barrera entre el centro de la Pola y el barrio de La Luz, que estaba a espaldas de la Pola. Hemos conseguido integrarlo en la localidad, recuperar el ‘Paraguas’ y el entorno”, apuntó el regidor, que añadió que con el futuro parque que se hará en el antiguo matadero, esta “será una zona que va a quedar muy bonita y mucho más agradable para vivir y disfrutar”, subrayó.

"Un entorno apetecible"

Dentro de esa actuación global para integrar el barrio de La Luz en la trama urbana de la Pola se encuentra también el futuro uso que se le dará al espacio de la escuela de adultos. Indicó el Alcalde que todavía tienen que estudiar junto a los técnicos municipales “alguna idea nueva” para aprovechar esa zona en el día a día. “Queremos un entorno apetecible, darle más vida y que se utilice más”, enfatizó. Aquí también recordó que se aprovecharán los fondos FEDER, para seguir con esa idea de “tener la Pola en las mejores condiciones posibles”.

Operarios trabajando en los arreglos en el "Paragüas" / P. A.

Estos trabajos de conservación del “Paraguas” consisten básicamente en la reparación del hormigón dañado y un tratamiento preventivo para garantizar su estabilidad, con un presupuesto de 19.000 euros. Una actuación que llega tras destinar casi un millón de euros entre los años 2017 y 2018, cuando se remodeló la estación de autobuses, se tiró el edificio en la planta superior para darle más luz al entorno, y se unificó en la parte inferior la parada del transporte.

También recordó este viernes el alcalde de Siero que los trabajos de conservación y mantenimiento que se están realizando en la fachada del Ayuntamiento, y que cuenta con un presupuesto de 114.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio, se enmarcan dentro de un plan de “conservación de nuestro patrimonio y lugares emblemáticos”.