Pola de Siero tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil: las claves del acuerdo entre el Ayuntamiento y el instituto armado

Acuerdo total para la construcción de un nuevo cuartel en la Pola. El Ayuntamiento de Siero y la Dirección General de la Guardia Civil trabajan ya en la redacción de un convenio para establecer las condiciones de construcción del equipamiento, que se habilitará en el mismo solar de la calle Torrevieja en el que se levanta el actual. Según avanzó este domingo el alcalde, el socialista Ángel García, durante un acto de confraternización con motivo del Día del Pilar, patrona del instituto armado, a falta de perfilar su contenido, el convenio establece que el Ayuntamiento financie la construcción del nuevo cuartel, con el compromiso expreso de la Guardia Civil de mantener su presencia en la capital sierense durante, al menos, otros cincuenta años.

García incidió en que el proyecto se encuentra todavía en una fase embrionaria, por lo que aún es pronto para hablar de plazos o presupuesto. En todo caso, reconoció que la inversión en el nuevo cuartel será «importante». Las obras incluirán el derribo del actual edificio, que se ha quedado obsoleto y la construcción de uno nuevo que, según las previsiones ocupará la mitad del solar. La otra mitad se cederá al Ayuntamiento y, en principio, podría destinarse a habilitar un aparcamiento público, indicó Ángel García, que tuvo palabras de agradecimiento para la Guardia Civil y la labor que desarrollan la decena de agentes que atienden a los concejos de Siero y Sariego, tanto desde el puesto de la Pola como desde el de Noreña.

La celebración de la fiesta del Pilar en la Pola dio comienzo con una misa en la iglesia parroquial de San Pedro. A su término, la cafetería del auditorio acogió un acto de confraternización en el que el Alcalde hizo entrega de la insignia del concejo al guardia Jesús Valdés, en reconocimiento a la labor que desempeña dentro del área de seguridad ciudadana. Nacido en Pola de Laviana en 1983, ingresó en 2006 en la Academia de la Guardia Civil en Baeza (Jaén), formando parte de la 112.ª promoción de la Benemérita. Su primer destino en prácticas ya fue el puesto de Pola de Siero. Sin embargo, en 2008 se fue destinado al destacamento de seguridad del aeropuerto de Loiu, en Vizcaya, donde permaneció hasta 2016, cuando regresó a la capital sierense, donde permanece desde entonces. En 2012 fue condecorado con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Además, en 2017 se trasladó a Cataluña en comisión de servicios con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre. El Alcalde elogió la trayectoria profesional y personal de Jesús Valdés, cuya esposa, Verónica García, e hija, Anais Valdés, también recibieron un detalle por parte de Ángel García, acompañado en el acto por el alcalde de Sariego, Saúl Bastián, y la concejala sierense de Izquierda Unida (IU), Teresa Álvarez.

Daniel Suárez, comandante de puesto de Siero, subrayó que el reconocimiento a Jesús Valdés es «muy merecido por la trayectoria que lleva» y por tratarse de una referencia para los demás compañeros». Respecto a la labor que desempeñan diariamente, centrada especialmente en parroquias del medio rural, Suárez apuntó que Siero, pese al crecimiento demográfico, sigue siendo un municipio seguro.

En todo caso, el responsable del puesto de la capital sierense llamó la atención sobre el incremento de las estafas por internet. «Nosotros ahí poco podemos hacer, pero las vamos rastreando hasta un nivel, y rápidamente las pasamos al equipo Arroba, que son los más profesionales en este sentido». «Fuera de eso, el tema de robos, de delitos contra el patrimonio e, incluso, la violencia de género están bastante estabilizados y, en principio, igual que otros años, sin mucha variación», indicó Daniel Suárez, quien destacó que los nuevos vecinos que llegan a los pueblos de Siero «no gente problemática». En el balance del último año, el mando de la Guardia Civil, celebró que no se han registrados servicios extraordinarios, algo que sí sucedió en el precedente, cuando tuvo lugar el incendio de una residencia de ancianos en la parroquia de Valdesoto.

Ángel García cerró el acto de confraternización con un corto discurso en el que subrayó la labor que realiza tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, representada por Ana Álvarez, jefa accidental de la comisaría de la Pola. «La seguridad y la tranquilidad con la que se vive en Asturias es en gran medida gracias a vosotros», resaltó el Alcalde. n