El Carmín de la Pola suena por primera vez en Cataluña: así llegó la popular composición de la fiesta de Siero al repertorio de un concierto en Sabadell

El pasodoble El Carmín de la Pola se ha interpretado por primera vez en Cataluña. La Banda de Música de Siero lo ha tocado, entre otras piezas, en un concierto conjunto con la formación del Conservatorio Profesional de Sabadell, ofrecido en el Auditorio de Sant Oleguer de Sabadell y dirigido por Emilio Huerta Villanueva y David Magrané i López. Ha sido retransmitido a través del perfil de Instagram del conservatorio catalán y el repertorio, además de esta popular composición dedicada a las fiestas polesas ha incluido otras como la sardana la Canço del Lladrè, aunque también se ha centrado en temas de conocidas bandas sonoras.

Son una treintena de músicos de la Banda de Música de Siero los que partieron el pasado viernes a Barcelona para participar en esta actividad que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias.

Hermanarse con agrupaciones de otras comunidades

Mantuvieron una jornada de convivencia, en la que se realizaron ensayos conjuntos, y este domingo, día de la Hispanidad, se celebró este concierto que ha sido el primer intercambio cultural nacional de la Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM), "con una vocación de hermanarse cada año con bandas de otras comunidades autónomas", destaca la formación sierense.

La formación sierense, a su partida de Pola de Siero, en una imagen tomada ante el auditorio poleso. / ASAM

Esta "confraternización musical" se inició el pasado puente de mayo, cuando ambas formaciones participaron en un concierto similar en el auditorio de Pola de Siero.

La partitura original del pasodoble de El Carmín de la Pola se conserva en el Archivo Municipal de Siero, donde se conserva una recopilación sobre la tradición musical sierense, enre las que destacan piezas y documentos relacionadas con los músicos Rafael Moro Collar, Ángel Émbil Ecenarro, Ricardo Dorado Pérez o Joaquín Morales.

Este último, Morales, es el autor de la música de la popular composición de El Carmín de la Pola.