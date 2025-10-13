El cirujano artista que habla de que "El alma sabe" en una exposición en Lugones: así es la obra de este médico amante de la escultura contemporánea abstracta

"El alma sabe" es el título de la exposición de Salvador Alonso Pérez, que acoge el Centro Polivalente Integrado de Lugones hasta el próximo 31 de octubre. La muestra está compuesta por una colección escultórica de 26 piezas, entre las que hay "esculturas, prosa poética y poesías desde los susurros e intuiciones propios del saber del alma”, destaca el autor.

Salvador Alonso Pérez (León, 1959) es doctor en medicina, cirujano pediátrico y estomatólogo. Pero es un gran aficionado al arte y de manera más concreta a la escultura contemporánea abstracta. Según se explicó con motivo de la próxima inauguración de la muestra, que será este martes, 14 de octubre, el artista "se interesa por el constructivismo, el simbolismo, el surrealismo, el cubismo, el 'art povera' y otras tendencias artísticas del siglo XX".

Materiales y técnicas diversos

En sus obras apuesta por diversos modos de expresión a través del empleo de materiales como el barro, el gres, los metales o el alabastro. También ha realizado trabajos con variadas técnicas de modelado, plegado, tallado, remachado y soldadura.

"Cada escultura va acompañada de prosas poéticas y versos que evoquen al espectador en su análisis e interpretación de lo observado. El autor persigue que la escultura, la materia y sus formas sean el reclamo y la excusa que atraigan al espectador a visitar y contemplar la muestra, así como a pasear por el espacio expositivo. Pero que sean la poesía y lo que ella le sugiere, los que le inviten a asomarse y mirar al abismo interior, a su desconocido yo, al lugar donde el alma sabe", señalan desde el Ayuntamiento de Siero.

Inauguración oficial y horarios

Alonso Pérez ha participado en las exposiciones colectivas del Taller 3 de Escultura de Oviedo, bajo la dirección de artistas asturianos como Adolfo Manzano, César Ripoll y otros y ha protagonizado exposiciones individuales en Santiago de Compostela y en la capital asturiana, entre otras.

La exposición puede visitarse desde este martes y hasta el 31 de octubre de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 11.00 a 13.00 horas.

El acto de inauguración será martes 14 de octubre, a las 19.30 horas, tal y como explicó la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, durante la presentación de la muestra, en la que estuvo acompañada por la directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, Isabel González, el propio artista Salvador Alonso, y Óscar Caso, técnico municipal.