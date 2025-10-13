Nueva oportunidad para conseguir la lámpara de diseño navideña que generó largas colas en Ikea Asturias: esta es la tienda que la ha recuperado

IKEA ha acostumbrado a sus clientes a numerosas colaboraciones con artistas, estilistas o arquitectos de talento. En esta ocasión, la marca sueca ha decidido dar un gran golpe asociándose con Gustaf Westman, un creador que ya es imprescindible en el panorama del diseño escandinavo.

Se trata de la colección VINTERFRINT. La visión audaz y colorida del diseñador se fusiona ahora con el acogedor universo de IKEA para crear una colección inédita que promete seducir a un amplio público. El nombre recuerda a las tradicionales colecciones navideñas de IKEA. Sin embargo, el enfoque es muy diferente. Gustaf Westman tuvo carta blanca para reinventar el arte de la mesa festiva.

Y lo menos que se puede decir es que no ha dudado en romper con los códigos establecidos. Las piezas presentan formas generosas, a veces caricaturescas. Tienen colores vivos que convierten cada objeto en una auténtica declaración de alegría.

La lámpara STRÅLA, de color rojo vivo, está llamada a ser un elemento central de las mesas festivas. También se puede adquirir en candelabro, que emiten una luz que creará un ambiente agradable y acogedor en tu hogar, especialmente en las celebraciones especiales de los oscuros meses invernales.

Los precios, que oscilan entre 6,99 y 29,99 euros, demuestran que IKEA quiere hacer accesible el diseño sin sacrificar la originalidad. Ya se trate de un jarrón XXL con forma de resorte, un plato gráfico o un candelabro llamativo, cada elemento rebosa fantasía. Sin dejar de ser fiel a su ADN, IKEA ha logrado abrirse a una estética lúdica, lejos del minimalismo que suele asociarse al diseño nórdico.

Gustaf Westman, con sede en Estocolmo, no ha dejado de ganar popularidad desde 2020. Con esta nueva colección, IKEA quiere quiso dar un paso más en demostrar que la decoración navideña puede ser alegre, divertida e inclusiva.

Ha decidido dar prioridad a la libertad de expresión y la convivencia. Por lo tanto, la colección está dirigida tanto a los amantes del diseño como a las familias que buscan renovar su decoración.

Dada la alta demanda de esta lámpara, el producto se ha convertido en uno de los objetos más demandados en Wallapop, donde la puedes encontrar a partir de 20 euros.