Siero adjudica el nuevo contrato de limpieza de colegios públicos y edificios municipales: este es el coste del mantenimiento de los equipamientos
La prestación del servicio se acuerda por un periodo de dos años
Siero acaba de adjudicar el nuevo contrato de limpieza de centros escolares públicos y de edificios municipales, con un presupuesto de 1,6 millones para dos años y que afecta a un total de 51 inmuebles.
La aprobación de la adjudicación del contrato se produjo en la última Junta de Gobierno local, este pasado viernes. Entre las novedades del contrato está el incremento de presupuesto, de un 15,43 por ciento con respecto al que estaba en vigor, que ascendía a 1.400.280 euros.
Nueva escuela infantil de la Pola
"Se trata de un contrato municipal que contempla el servicio integral de limpieza de los edificios, centros escolares e instalaciones municipales, para mantener las correctas condiciones higiénicas de uso. La limpieza abarca todas las instalaciones interiores, patios, accesos, mobiliario y enseres de 51 locales y edificios", señala el Ayuntamiento al respecto de esta iniciativa que incorpora un equipamiento más, al incluir la nueva escuela infantil para niños de hasta tres años de la Pola, bautizada como Los Polesinos.
"Entre las mejoras del nuevo servicio con respecto al anterior es que se han realizado pequeños ajustes en las frecuencias de limpieza en centros educativos para poder prestar así una mejor prestación en los colegios", subraya el Consistorio. Los pliegos de la licitación también incorporaron como novedad que hubiese "personas con formación específica en limpieza de cristalería".
Espacios de trabajo y para servicios
El alcalde de Siero, Ángel García, destacó que “se trata de un contrato importante no solo por el importe, sino porque el servicio que presta", puesto que "incluye la limpieza de los centros escolares, y de los equipamientos que usan los trabajadores municipales y la Corporación, pero lo más importante, los vecinos y vecinas del concejo ”.
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”
- Un pedazo de corazón de La Fresneda en Covadonga: los fieles de Siero acompañan a José Luis Fernández Polvorosa en su toma de posesión como canónigo
- Éxito en la ruta motera del sábado en el XII Motoencuentro Solidario de Siero: alcanzados los 500 inscritos
- El bulevar de Lugones, un parking en la Pola o el nuevo acceso a Parque Principado: estas serán (por valor de 13,2 millones) las inversiones de Siero en 2026
- La valoración de los vecinos y conductores de Siero sobre la supresión del paso a nivel de El Bayu en la Pola: 'Vimos coches pasar con las barreras bajadas
- Siero inicia la obra del “Paraguas” y estudia nuevos usos para la zona oeste de la Pola: “Queremos un entorno más agradable para vivir”