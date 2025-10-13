Siero adjudica el nuevo contrato de limpieza de colegios públicos y edificios municipales: este es el coste del mantenimiento de los equipamientos

Siero acaba de adjudicar el nuevo contrato de limpieza de centros escolares públicos y de edificios municipales, con un presupuesto de 1,6 millones para dos años y que afecta a un total de 51 inmuebles.

La aprobación de la adjudicación del contrato se produjo en la última Junta de Gobierno local, este pasado viernes. Entre las novedades del contrato está el incremento de presupuesto, de un 15,43 por ciento con respecto al que estaba en vigor, que ascendía a 1.400.280 euros.

Nueva escuela infantil de la Pola

"Se trata de un contrato municipal que contempla el servicio integral de limpieza de los edificios, centros escolares e instalaciones municipales, para mantener las correctas condiciones higiénicas de uso. La limpieza abarca todas las instalaciones interiores, patios, accesos, mobiliario y enseres de 51 locales y edificios", señala el Ayuntamiento al respecto de esta iniciativa que incorpora un equipamiento más, al incluir la nueva escuela infantil para niños de hasta tres años de la Pola, bautizada como Los Polesinos.

"Entre las mejoras del nuevo servicio con respecto al anterior es que se han realizado pequeños ajustes en las frecuencias de limpieza en centros educativos para poder prestar así una mejor prestación en los colegios", subraya el Consistorio. Los pliegos de la licitación también incorporaron como novedad que hubiese "personas con formación específica en limpieza de cristalería".

Espacios de trabajo y para servicios

El alcalde de Siero, Ángel García, destacó que “se trata de un contrato importante no solo por el importe, sino porque el servicio que presta", puesto que "incluye la limpieza de los centros escolares, y de los equipamientos que usan los trabajadores municipales y la Corporación, pero lo más importante, los vecinos y vecinas del concejo ”.