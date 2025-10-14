El Berrón acogerá el primer encuentro de corales organizado por el Coro de Argüelles: este es el cartel de participantes
La cita tendrá lugar este viernes, a partir de las 19.30 horas, en el Hogar del Pensionista
L. R.
El Coro de Argüelles (Siero) organiza, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura de Siero, su primer encuentro de corales. La cita tendrá lugar este viernes, a partir de las 19.30 horas, en el Hogar del Pensionista de El Berrón.
En este encuentro participarán, junto a la formación organizadora, el Coro Xorrecer de Valdesoto (Siero), el Coro San Javier de Oviedo, y el Coro La Cajiga, de Santander. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.
El evento ha sido presentado este martes por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, y la presidenta del Coro de Argüelles, Loli Prendes. La edil ha detallado que "cada una de las formaciones interpretará cuatro temas". "Animamos a todo el mundo a que asista a esta actividad, que fomenta la continuidad de la música coral", añadió Cienfuegos.
