Siero "repartirá deporte" a los mayores de la zona rural: así es la nueva iniciativa, inspirada en los panaderos, del programa municipal de acompañamiento

Promover hábitos saludables y, al mismo tiempo, espacios de encuentro que favorezcan la socialización y el mantenimiento de vínculos sociales entre los participantes. Estos son los objetivos principales de la nueva iniciativa que el Ayuntamiento de Siero pondrá en marcha a partir del próximo día 20 en las zonas rurales del concejo. La actividad, bajo el título de "Panaderos del deporte", está organizada por la concejalía de Políticas Sociales y Atención a las Personas y Mayores y el Patronato Deportivo Municipal.

La iniciativa, con una dotación económica de 18.137 euros, está enmarcada dentro del programa "Siero acompaña" y consistirá en acercar la práctica deportiva a los mayores del concejo que viven en zonas alejadas de las instalaciones municipales. El plazo para apuntarse se abre este martes, a través de la web del Ayuntamiento o en el teléfono 681 17 88 28.

El concejal de Deportes, Jesús Abad, que presentó esta nueva actividad acompañado del alcalde, Ángel García; la concejala de Mayores, Pilar Santianes; el director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez; la coordinadora del programa "Siero acompaña", Consuelo Urdangaray, y algunos de los monitores que impartirán los cursos, explicó que "se usará una furgoneta, simulando a las que usan las panaderías que se desplazan por las zonas rurales llevando pan, en la que un equipo especializado se desplazará a las parroquias rurales de Anes, Muñó, Hevia y Granda. "Al finalizar las clases, se les entregará una ficha con una serie de ejercicios que podrán realizar en sus casas de forma autónoma", añadió Abad.

Las diferentes actividades se desarrollarán en las antiguas escuelas de cada parroquia. "Cada mes y medio propondremos una quedada en una de las instalaciones municipales para que los participantes puedan conocerse y compartir experiencias en una jornada de convivencia", añadió Abad.

Actividad complementaria

"Panaderos del deporte" se completa con la actividad "Paseos saludables". Pilar Santianes, detalló que "consistirán en pequeñas rutas, de baja intensidad, de entre 60 y 90 minutos cada una, adaptadas a las personas participantes, que deberán estar inscritas previamente y que se desarrollarán, dentro de lo posible, por espacios naturales". El punto de partida serán los diferentes centros sociales de las parroquias del concejo.

Los participantes irán acompañados de dos guías que, además de garantizar la seguridad del grupo, promoverán las relaciones personales entre los participantes.

La actividad "Panaderos del deporte" dará comienzo el próximo 20 de octubre y finalizará a finales de diciembre. Las actividades tendrán lugar en cada centro dos días por semana. Lunes y miércoles en Anes (12.00 horas) y Muñó (10.30 horas), y martes y jueves en Hevia (10.30 horas) y en Granda (12.00 horas). Cada sesión durará una hora

Los "Paseos saludables" tendrán lugar los viernes a las 11.00 horas, comenzando el próximo viernes 24 de octubre. La última ruta está programada para el día 19 de diciembre.

A todas aquellas personas interesadas en participar en cualquiera de las dos actividades, que no sean de esas zonas rurales, se les cubrirá el desplazamiento para facilitarles el acceso a la actividad.