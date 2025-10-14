La zona más cara de Siero para comprar vivienda hoy: esta es la localidad con los precios medios más altos según un informe del sector

La vivienda continúa con su escalada de precios imparable y Siero no es una excepción. Al contrario, la alta demanda de casas en el concejo, derivada en parte de la pujanza económica del territorio, hace que el coste de adquirir una residencia en determinados núcleos no deje de subir. Por localidades, según los últimos informes del sector disponibles, Lugones es la localidad más cara para hacerse con un inmueble en propiedad: actualmente, comprar en esta localidad sale por una media de 1.597 euros por metro cuadrado. Es la suma más elevada entre las parroquias del municipio, pero, sin embargo, no es esta la zona que ha registrado una subida más considerable en el último año.

Viella-Granda-Meres

Adquirir una residencia en Lugones es hoy un 9,5 por ciento más caro que hace un año, pero hay puntos del concejo donde el incremento interanual es más elevado. Así, aunque en el eje Viella-Granda-Mieres el precio del metro cuadrado se sitúa en una media de 1.379 euros, en el último año el coste de comprar en esta zona ha subido un 25,4 por ciento.

Se trata este ámbito de un área muy cercana a Oviedo y excelentemente comunicada para acceder por autovía a otros grandes núcleos de población o centros de trabajo de la región y de ella forma parte además la urbanización de La Fresneda, donde la vivienda tiene precios elevados. Pero tampoco se trata del lugar en el que se registra la mayor subida en un año.

Valdesoto, Lieres y Carbayín

Curiosamente, el entorno de Valdesoto, Lieres y Carbayín es el que registra una mayor alza internanual, de hasta el 38,1 por ciento, aunque se trata de la zona en la que sigue siendo más barato comprar en el municipio, pues el coste medio del metro cuadrado se sitúa en los 902 euros.

Los datos analizados en este informe sobre el sector inmobiliario de Siero corresponden a los que maneja sobre el municipio uno de los mayores portales online del España, que realiza sus cálculos a partir de las medias que resultan del total de inmuebles que tiene a la venta en un territorio, en este caso todos las de Siero, tanto la vivienda de obra nueva como la segunda mano. Hay zonas en las que hay más inmuebles disponibles que en otras, por lo que este factor puede distorsionar el cálculo de los precios medios por parroquias.

La Pola y La Carrera- El Berrón

Por carestía en el precio del metro cuadrado, a Lugones le sigue actualmente Pola de Siero, con un coste medio de 1.424 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento con respecto a hace un año. A continuación se sitúa el citado eje de Viella-Granda-Meres, y después la zona de El Berrón-La Carrera, donde comprar vivienda cuesta una media de 1.161 euros por metro cuadrado y donde el alza interanual es del 10,4 por ciento. De las parroquias analizadas, son las de Valdesoto, Lieres y Carbayín las que resultan más asequibles para la compra, con los 902 euros por metro cuadrado de media citados.

Precios medios en el municipio

En conjunto, el precio medio de la vivienda en Siero es de 1.294 euros por metro cuadrado, lo que supone un auge del 4, 5 por ciento en el último año. Con todo, la cantidad no llega a los máximos históricos registrados en el municipio, donde se tocó techo en enero de 2010, con un precio medio de 1.569 euros por metro cuadrado, siempre según las estadísticas anuales y mensuales de este portal inmobiliario nacional.

Pese a ser elevados, los costes actuales de comprar vivienda en Siero aún se sitúan a mucha distancia de los de otros grandes concejos. Así, adquirir casa hoy en Oviedo cuesta una media de 2.089 euros por metro cuadrado, hacerlo en Gijón una de 2.447 euros y en Avilés una de 1.637 euros por metro cuadrado. En todos estos casos las subidas interanuales son muy significativas (de más del 17 por ciento en los concejos gijonés y ovetense y de hasta el 20 por ciento en el avilesino).

Si la comparación de costes se realiza con otros concejos del entorno o próximos, los precios son más altos también que los de Siero. En Llanera, por ejemplo, el coste de comprar una casa asciende a 1.436 euros por metro cuadrado. Hay que tener en cuenta también en este caso que la vivienda que hay a la venta hoy en el concejo es mayoritariamente de tipo unifamiliar, chalés de precio elevado en la zona rural o en la urbanización de Soto, y obra nueva que tiene también un coste alto.

En el caso de Llanera, el incremento interanual es del 12,8 por ciento, menos por ejemplo, que el de Villaviciosa, donde en un año el precio medio para la compra subió un 15,7 por ciento y el coste del metro cuadrado se sitúa en los 1.694 euros.