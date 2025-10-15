"25 Vacas" para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales en Siero
La representación teatral, a cargo de la compañía Rita Cofiño Producciones Escénicas, tendrá lugar este domingo en el auditorio de la Pola
L. R.
Tres hermanas, cada una cargando con su propio tormento y anhelo, se ven obligadas a convivir en la deteriorada cabaña familiar tras el fallecimiento del padre. Cuando las vacas de un vecino son encontradas muertas en extrañas circunstancias, la vulnerabilidad y los oscuros rincones del corazón humano se ponen al descubierto. Este es el argumento de la obra teatral "25 vacas" que llega este domingo al Teatro Auditorio de Pola de Siero, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales.
La obra aborda las relaciones familiares en un entorno rural donde la autora, Maije Guerrero, se ha apoyado, una vez más, en un suceso real para el desarrollo de la trama: la noticia de la muerte de 25 vacas en extrañas circunstancias en San Roque de Riomiera, un pueblo de la Cantabria "vaciada".
La representación ha sido presentada por la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, quien comentó que "se trata de un thriller rural a cargo de la compañía cántabra Rita Cofiño Producciones Escénicas". Dará comienzo a las siete de la tarde y la entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala.
