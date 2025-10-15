Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio centenar de profesionales participan en la jornada de Coordinación Psicosocioeducativa en Lugones

El encuentro, organizado por las concejalías de Políticas Sociales y de Educación, se centró en la violencia hacia la infancia y la adolescencia, así como los retos de prevención

Por la izquierda, Isabel Ciudad, técnica de la FMC; María José Fernández y Jesús Abad, durante la inauguración de la jornada.

Por la izquierda, Isabel Ciudad, técnica de la FMC; María José Fernández y Jesús Abad, durante la inauguración de la jornada. / A. S.

Lucía Rodríguez

Lugones (Siero)

Medio centenar de profesionales de distintos ámbitos relacionados con la infancia y la adolescencia - educación, sanidad, servicios sociales, técnicos municipales, fuerzas de seguridad y asociaciones, entre otros - participaron en una nueva jornada de Coordinación Psicosocioeducativa de Siero. El encuentro, organizado desde la concejalía de Políticas Sociales y la de Educación, tuvo lugar en el Centro Polivalente Integrado de Lugones y fue conducido por la edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández.

Tal y como comentó la concejala, en esta ocasión "se ha centrado la mirada en un tema de enorme relevancia: las consecuencias de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, así como los retos de prevención. Se trata de una problemática que sigue presente en distintos contextos sociales y educativos, y que exige respuestas bien articuladas entre instituciones, recursos y profesionales". La jornada "ha servido para compartir conocimientos, analizar retos y reforzar la coordinación entre quienes trabajamos en la protección de la infancia y la adolescencia", explicó.

El programa ha contado con la presentación de los protocolos municipales de actuación frente a la violencia hacia la infancia y adolescencia, a cargo del concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad; del director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez; y de Isabel Ciudad Rodríguez, de la Fundación Municipal de Cultura. Asimismo, se ha impartido la ponencia "Consecuencias psicológicas de la violencia en niños, niñas y adolescentes", a cargo de Paula Marín, directora de la Clínica Paula Marín, Psicología, Formación e Investigación.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda, "Retos en la prevención de la violencia hacia NNA (niños, niñas y adolescentes) desde la perspectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", en la que han participado el jefe del Equipo Territorial de la Policía Judicial de Langreo-EMUME, Isaac G. Vijande; la inspectora jefa de la Brigada de Policía Judicial de Siero, María Teresa Domínguez; y el delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Siero, David Martínez Rivera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  2. Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
  3. Tiene 3 años, pesa 500 kilos y acaba de ser proclamado subcampeón de España de sementales: así es el potro sierense 'Egipto M. M.
  4. La zona más cara de Siero para comprar vivienda hoy: esta es la localidad con los precios medios más altos según un informe del sector
  5. Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”
  6. Un pedazo de corazón de La Fresneda en Covadonga: los fieles de Siero acompañan a José Luis Fernández Polvorosa en su toma de posesión como canónigo
  7. Un error de precios en el proyecto pospone la 'glorieta del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda
  8. La valoración de los vecinos y conductores de Siero sobre la supresión del paso a nivel de El Bayu en la Pola: 'Vimos coches pasar con las barreras bajadas

Medio centenar de profesionales participan en la jornada de Coordinación Psicosocioeducativa en Lugones

Medio centenar de profesionales participan en la jornada de Coordinación Psicosocioeducativa en Lugones

"25 Vacas" para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales en Siero

"25 Vacas" para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales en Siero

Rock para toda la familia, teatro terrorífico y magia no apta para miedosos: conoce la propuesta de Siero para Halloween

Rock para toda la familia, teatro terrorífico y magia no apta para miedosos: conoce la propuesta de Siero para Halloween

Pola de Siero acoge este fin de semana la VII Feria de Miniaturas de Casas de Muñecas: "Está consolidada como un gran éxito"

Pola de Siero acoge este fin de semana la VII Feria de Miniaturas de Casas de Muñecas: "Está consolidada como un gran éxito"

Siero licita en más de 3 millones de euros el contrato para poner en marcha su nueva zona azul, "la única de Asturias" con la primera hora gratis

Siero licita en más de 3 millones de euros el contrato para poner en marcha su nueva zona azul, "la única de Asturias" con la primera hora gratis

La suerte sonríe a Siero: este es el importante premio que el cupón de la ONCE ha dejado este martes en El Berrón

La suerte sonríe a Siero: este es el importante premio que el cupón de la ONCE ha dejado este martes en El Berrón

La mejora del acceso a Lugones por la zona norte, a punto de concluir: así se está rematando la obra

La mejora del acceso a Lugones por la zona norte, a punto de concluir: así se está rematando la obra

El criadero de caniches con el que soñó Montse Prado está en Tapia: "No vendo un perro de la noche a la mañana, necesito saber dónde van a vivir y con quién"

El criadero de caniches con el que soñó Montse Prado está en Tapia: "No vendo un perro de la noche a la mañana, necesito saber dónde van a vivir y con quién"
Tracking Pixel Contents