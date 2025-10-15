Medio centenar de profesionales participan en la jornada de Coordinación Psicosocioeducativa en Lugones

Medio centenar de profesionales de distintos ámbitos relacionados con la infancia y la adolescencia - educación, sanidad, servicios sociales, técnicos municipales, fuerzas de seguridad y asociaciones, entre otros - participaron en una nueva jornada de Coordinación Psicosocioeducativa de Siero. El encuentro, organizado desde la concejalía de Políticas Sociales y la de Educación, tuvo lugar en el Centro Polivalente Integrado de Lugones y fue conducido por la edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández.

Tal y como comentó la concejala, en esta ocasión "se ha centrado la mirada en un tema de enorme relevancia: las consecuencias de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, así como los retos de prevención. Se trata de una problemática que sigue presente en distintos contextos sociales y educativos, y que exige respuestas bien articuladas entre instituciones, recursos y profesionales". La jornada "ha servido para compartir conocimientos, analizar retos y reforzar la coordinación entre quienes trabajamos en la protección de la infancia y la adolescencia", explicó.

El programa ha contado con la presentación de los protocolos municipales de actuación frente a la violencia hacia la infancia y adolescencia, a cargo del concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad; del director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez; y de Isabel Ciudad Rodríguez, de la Fundación Municipal de Cultura. Asimismo, se ha impartido la ponencia "Consecuencias psicológicas de la violencia en niños, niñas y adolescentes", a cargo de Paula Marín, directora de la Clínica Paula Marín, Psicología, Formación e Investigación.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda, "Retos en la prevención de la violencia hacia NNA (niños, niñas y adolescentes) desde la perspectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", en la que han participado el jefe del Equipo Territorial de la Policía Judicial de Langreo-EMUME, Isaac G. Vijande; la inspectora jefa de la Brigada de Policía Judicial de Siero, María Teresa Domínguez; y el delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Siero, David Martínez Rivera.