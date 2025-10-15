La mejora del acceso a Lugones por la zona norte, a punto de concluir: así se está rematando la obra

Los conductores que circulaban la mañana de este miércoles por la zona norte de Lugones se encontraron de lleno con los trabajos de mejora del acceso a la localidad, que influyeron momentáneamente en el tráfico rodado para que los operarios pudieran realizar correctamente las tareas de aglomerado de la zona. Este es el último paso para finalizar unas obras que han supuesto una inversión total de 837.369 euros, sumando los 450.539 euros de esta actuación concreta y el proyecto de expropiación necesario para ejecutar los accesos.

El proyecto contempló la ampliación y renovación de un vial de aproximadamente 300 metros en la zona norte de Lugones. El tramo se extiende desde la glorieta construida sobre la AS-266, conocida como la rotonda de El Castro, siguiendo el trazado ya ejecutado de la Avenida de Gijón en dirección norte, hasta la entrada a la autopista AS-17. La actuación da así continuidad a la senda peatonal y ciclista que conecta La Fresneda con Lugones.

La zona sobre la que se ha actuado abarca una superficie total de 2.451 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron el saneamiento y preparación de la nueva explanada, la instalación del bordillo que delimita la nueva acera, la creación de un carril bici y la ejecución de los firmes, tanto en el nuevo carril del vial como en las aceras. Además, se han habilitado isletas ajardinadas en los puntos de conexión del tramo con las recientemente ejecutadas avenidas de Les Bellotines y del Peralón.

Un desarrollo urbanístico muy importante

El inicio de los trabajos de asfaltado ha sido visitado por el alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez. El regidor recordó que "cuando accedimos al Gobierno en 2015, esta zona estaba en mal estado, tanto por seguridad como por acceso o estética". Sin embargo, el proyecto para estas mejoras arrancó mucho antes. "Son producto de la ejecución de un convenio urbanístico que comenzó en el 2001. Lo que quiere decir que ha llevado más de 20 años poder desarrollar esto y ha habido muchísimo trabajo detrás para poder llegar a este punto", indicó el regidor.

García destacó que "la mayor parte del importe y del coste de estas obras la han financiado los promotores o los propietarios privados, y eso es algo que hay que resaltar".

El regidor detalló que las mejoras en la zona ascienden a más de tres millones de euros, sumando la actuación visitada este miércoles más la construcción de la glorieta del Castro en 2018, la urbanización de la avenida de Les Bellotines en 2021 y la urbanización del vial entre El Castro y Malvarán el año pasado.

Queda pendiente ahora el desarrollo de las parcelas colindantes. "En una de ellas, ya tenemos dada la licencia a un supermercado que actualmente se encuentra con la fase del soterramiento de la línea de media tensión y en la parcela ubicada frente a la pasarela que une Lugones con La Fresneda la propiedad está haciendo el desarrollo del estudio de detalle para que, esperemos que muy pronto, se puedan levantar cerca de 100 viviendas", detalló Ángel García. "Ha sido un desarrollo urbanístico muy importante que ha supuesto mucho esfuerzo", concluyó el Alcalde de Siero.