Pola de Siero acoge este fin de semana la VII Feria de Miniaturas de Casas de Muñecas: "Está consolidada como un gran éxito"

La plaza cubierta de Pola de Siero acogerá este próximo fin de semana la Feria de Miniaturas de Casas de Muñecas, que cumple su séptima edición. El sábado estará abierta de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. El domingo únicamente se podrá visitar de 11.00 a 15.00 horas. En esta ocasión, serán 35 expositores, frente a los 41 que participaron en la anterior edición, los que instalarán su stand en el equipamiento poleso, donde los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar y adquirir algunos de los trabajos de estos artesanos.

Un trabajo que requiere mucha dedicación y paciencia. Y es que cada uno de los objetos, elaborados con pasta fimo, está cuidado hasta el más mínimo detalle y elaborado completamente a mano por los artesanos.

La concejala de Mercados, Ana Nosti, comentó que "esta feria, consolidada y de gran éxito, atrae a visitantes y expositores, y supone un impulso para la hostelería y el comercio local".