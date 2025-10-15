Pola de Siero acoge este fin de semana la VII Feria de Miniaturas de Casas de Muñecas: "Está consolidada como un gran éxito"
El evento tendrá lugar el sábado en horario de mañana y tarde, y el domingo por la mañana, en la plaza cubierta de la localidad
L. R.
La plaza cubierta de Pola de Siero acogerá este próximo fin de semana la Feria de Miniaturas de Casas de Muñecas, que cumple su séptima edición. El sábado estará abierta de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. El domingo únicamente se podrá visitar de 11.00 a 15.00 horas. En esta ocasión, serán 35 expositores, frente a los 41 que participaron en la anterior edición, los que instalarán su stand en el equipamiento poleso, donde los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar y adquirir algunos de los trabajos de estos artesanos.
Un trabajo que requiere mucha dedicación y paciencia. Y es que cada uno de los objetos, elaborados con pasta fimo, está cuidado hasta el más mínimo detalle y elaborado completamente a mano por los artesanos.
La concejala de Mercados, Ana Nosti, comentó que "esta feria, consolidada y de gran éxito, atrae a visitantes y expositores, y supone un impulso para la hostelería y el comercio local".
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Tiene 3 años, pesa 500 kilos y acaba de ser proclamado subcampeón de España de sementales: así es el potro sierense 'Egipto M. M.
- La zona más cara de Siero para comprar vivienda hoy: esta es la localidad con los precios medios más altos según un informe del sector
- Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”
- Un pedazo de corazón de La Fresneda en Covadonga: los fieles de Siero acompañan a José Luis Fernández Polvorosa en su toma de posesión como canónigo
- Un error de precios en el proyecto pospone la 'glorieta del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda
- La valoración de los vecinos y conductores de Siero sobre la supresión del paso a nivel de El Bayu en la Pola: 'Vimos coches pasar con las barreras bajadas