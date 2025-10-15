Rock para toda la familia, teatro terrorífico y magia no apta para miedosos: conoce la propuesta de Siero para Halloween

La Fundación Municipal de Cultura (FMC) de Siero pone en marcha una serie de actividades de conciliación familiar y culturales con motivo del puente festivo escolar del 31 de octubre al 4 de noviembre, con temática de Halloween. Las actividades han sido presentadas este miércoles por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, y la directora de la FMC, Isabel González.

El viernes 31 de octubre, en la Casa de Cultura de El Berrón, tendrá lugar un cuentacuentos de la mano de Laura Cuervo. Una serie de relatos de miedo para pasarlo bien en Halloween, dirigido a niños de entre 4 y ocho años de edad. La actividad, de carácter gratuito y limitada al aforo de la sala, dará comienzo a las seis de la tarde y está enmarcada dentro del programa "Asturies, cultura en rede". Ese mismo día, Herbamora ofrecerá un concierto de Samaín en el auditorio de la Pola. Dará comienzo a las 20.00 horas y la entrada tiene un coste de seis euros.

En el mismo escenario, el del teatro de la Pola, el 2 de noviembre, tendrá lugar el "Derrame Rock Kids", un concierto de rock para toda la familia, en el que los pequeños disfrutarán y los mayores podrán recordar los temas más característicos de su juventud con versiones de grupos como ACDC, The Rolling Stones, The Beatles o Led-Zeppelin. Será a partir de las 19.00 horas y las entradas tendrán un coste de seis euros.

La compañía de Adrián Conde llegará con su "Petite Caravane del Terror" al parque de La Paz, en Lugones, y a la Plaza Cubierta de la Pola, los días 3 y 4 de noviembre, respectivamente. Habrá pases cada media hora entre las cuatro y las siete de la tarde. Con entrada libre, aunque limitada a la ocupación máxima de los pases.

Los centros culturales de La Fresneda y Lieres contarán, los días 3 y 4 de noviembre, respectivamente, con la representación de "El Caldero Mágico", de la mano de Jennifer Ramsay. Ambas actuaciones comenzarán a las 18.00 horas y la entrada será libre, limitada al aforo de la sala. El martes 4 será el turno también del Mago Xuso. Promete sensaciones fuertes en un espectáculo cuyo título ya lo dice todo: "Lo vas a flipar - Halloween Edition". Será en el Centro Polivalente de Lugones, a las seis de la tarde y de carácter gratuito.

Cienfuegos animó a las familias "a participar de estas actividades, que harán disfrutar a grandes y pequeños".