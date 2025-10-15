Siero acelera para evitar retrasos en la "glorieta del mapamundi" entre Lugones y La Fresneda: "La licitación del nuevo contrato ya es inminente"

"Hemos procedido a subsanar el error en el precio unitario que se cometió en la redacción del proyecto y la salida de nuevo a licitación es inminente". Así se refirió este martes el alcalde de Siero, Ángel García, al proceso de contratación de la "glorieta del mapamundi", en el nudo de conexión de las carreteras AS-17 y AS-381 entre Lugones y La Fresneda. En concreto, el error residía en que el precio de uno de los materiales necesarios para la ejecución de las obras era superior en 2,5 veces al previsto lo que, según los técnicos municipales, era una cuestión "determinante" respecto a la licitación publicada.

García aclaró que "el presupuesto final sigue siendo el mismo porque lo que se ha hecho es modificar esa unidad de obra para no tener que cambiar el importe total de la obra, de la gestión". De acuerdo con la propuesta de adjudicación inicial, que ha quedado ani,kada el coste de la obra será de 496.000 euros y el plazo de ejecución se establece en cuatro meses una vez iniciados los trabajos.

Mejoras del entorno

La glorieta está dentro de una serie de mejoras que se están llevando a cabo en el entorno de La Fresneda y Lugones. Entre estas actuaciones se encuentran la incorporación de carriles bici, la mejora de las zonas verdes, o la conexión peatonal y ciclista. En este sentido, el regidor, acompañado por el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa; el presidente de la Plataforma Vecinal de la Fresneda, Tony Gómez, y la concejala de la PVF, Alejandra Cuadriello, han visitado el inicio de las obras de ajardinamiento del entorno de la senda entre ambas localidades.

Las obras incluyen la mejora paisajística de una superficie total de 4.400 metros cuadrados mediante el extendido de una capa de 15 centímetros de tierra vegetal. Sobre esta superficie se realizará la siembra de césped y la plantación de 30 árboles autóctonos, 11 abedules y 19 robles. El presupuesto para esta actuación es de 49.998,79 euros, que se suman a los de 3.901.558,80 euros que supuso la construcción de la senda peatonal y ciclista cofinanciado por la Unión Europea (UE) a través de los Fondos Next Generation.

"Cuando inauguramos la senda, ya se adelantó que la intención era acondicionar esta parcela de titularidad municipal y destinarla a zona ajardinada. El objetivo es que, cuando los vecinos y vecinas salgan a caminar, se encuentren con una zona verde de esparcimiento" indicó García, para añadir que "esta actuación era un compromiso adquirido en los presupuestos de 2025 con la Plataforma Vecinal de La Fresneda, al igual que la rampa accesible en el entorno de la Plaza Mayor cuyas labores comenzaron hace unos días". "Poco a poco cumplimos con los compromisos que tenemos con ellos", concluyó el alcalde.