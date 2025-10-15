Siero licita en más de 3 millones de euros el contrato para poner en marcha su nueva zona azul, "la única de Asturias" con la primera hora gratis

El Ayuntamiento de Siero acaba de sacar a licitación el contrato para el nuevo modelo de gestión de la zona azul del concejo. Así lo avanzó este miércoles el alcalde, Ángel García, quien explicó que "hasta que se resuelva el proceso, se ha prorrogado el contrato con la empresa actual en las mismas condiciones que tenía hasta ahora". El valor estimado del contrato alcanza los 3.260.395,04 de euros. La licitación del nuevo contrato fue aprobada en la Junta de Gobierno del pasado viernes. "El plazo de resolución puede llevar entre cuatro y seis meses", estima el regidor.

La principal novedad del nuevo sistema que se implantará en Siero es que la primera media hora de aparcamiento será gratuita, una medida "única en Asturias", según destaca el gobierno municipal. A partir de esos treinta minutos la tarifa quedará fijada en noventa céntimos a la hora. Por otro lado, el aparcamiento público de la zona del Maracaibo, en la Pola, con 164 plazas, y el de la calle de Santa Isabel, en Lugones, con 151, comenzarán a ser de pago en cuanto se contrate el nuevo servicio de la zona azul. Se dispondrá en ellos una tarifa de 1,50 euros que permitirá aparcar durante todo el día. Además, los usuarios podrán acceder a bonos de 30 euros mensuales y se crearán 40 plazas nuevas de zona azul en el entorno del Centro de Salud de la Pola, en la calle Maestro Martín Galache.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el próximo 18 de noviembre a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.