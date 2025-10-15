La suerte sonríe a Siero: este es el importante premio que el cupón de la ONCE ha dejado este martes en El Berrón

La suerte vuelve a sonreír a Siero. En esta ocasión, la alegría ha recaído en El Berrón, donde José Manuel Álvarez Cruz, en su punto de venta de la avenida de Oviedo de la localidad, ha repartido 280.000 euros en premios. Ha sido a través del sorteo del cupón diario de la Once de este martes, 14 de octubre. En total, han sido ocho los boletos premiados con 35.000 euros cada uno de ellos. El número premiado en el sorteo fue el 72.485. Además, la serie 046 del mismo número ha sido agraciada con un premio de 500.000 euros a las cinco cifras más serie.

El sorteo, dedicado a la tradicional Máscara de Dimonis de las Islas Baleares, también ha repartido en la localidad de Trujillo (Cáceres) 815.000 euros, y en la Comunidad Valenciana 455.000 euros. El cupón diario de la Once pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.