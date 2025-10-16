La denuncia del Atlético Siero a una petición de patrocinio: “Es mentira, se hace sin autorización”
El club de fútbol pide “máxima difusión” para evitar que se repita una situación que ya han detectado que “está pasando por varios establecimientos”
P. A.
El Atlético Siero denuncia que están utilizando su nombre, haciéndose pasar por el club de fútbol, para captar ayudas de patrocinio. La entidad lo ha denunciado en sus redes sociales, alertando que no es nadie autorizado de la entidad la que va recabando esas ayudas, y pidiendo “máxima difusión”, para evitar que sucedan más casos de engaño. Lo hacen, adjuntando una imagen de una factura, con el concepto de “Publicidad Atlético Siero”, y un importe total de 30, que es el documento recibido por uno de los colaboradores que aceptaron esa ayuda de publicidad, que desde el Atlético Siero denuncian que es falsa, y que la persona que las está recabando no tiene autorización para hacerlo.
“Hay un individuo que está pasando por varios establecimientos haciéndose pasar por el Atlético de Siero y pidiendo patrocinio”, advierten desde la entidad deportiva, que advierten también de que se trata de un engaño: “Es mentira, no tiene ninguna autorización del club para poder hacer eso, tan solo Carlos será el encargado de estos trámites”.
El club de fútbol, que entrena en el Campo Municipal de Fútbol Sergio Sánchez López "Pepio" de El Berrón, tras llegar a un acuerdo con el Berrón Club de Fútbol, transmite con esta situación su preocupación por una situación que han detectado que se repite en varios establecimientos, de un particular “que lo hacen en su provecho propio, no es para repercutir en el club”, advierten. Y matizan que la única persona encargada de la gestión y de tramitar las ayudas es Carlos Fernández, directivo del Club Atlético Siero.
