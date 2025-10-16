Equipo, Cadabit, Pragmatech y Sara Martínez premios anuales de los Jóvenes Empresarios en la gala celebrada en Pola de Siero

El auditorio de Pola de Siero se convirtió ayer en el epicentro del emprendimiento con la entrega de los premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Asturias 2025, una gala que sirvió para reconocer la innovación, el compromiso y la capacidad de liderazgo de una nueva generación de empresarios y empresarias que están transformando el tejido productivo regional.

Entre los galardonados, el Premio AJE 2025 recayó en Equipo, el centro deportivo dirigido por Emilio González, psicólogo, arquitecto y técnico deportivo, que además forma parte del cuerpo técnico de la selección española femenina de fútbol, campeona de la Champions League 2024 y presente en los Juegos Olímpicos de París. González agradeció el reconocimiento "en nombre de todo un equipo de 17 personas que trabajan con pasión por la salud y el bienestar".

El Premio AJE Junior fue para Cadabit, especializada en soluciones de inteligencia artificial, mientras que el galardón a la Directiva con Impacto 2025 distinguió a Sara Martínez, de la empresa sierense Juan Martínez, quien reivindicó emocionada su arraigo local. "Este premio es especial porque lo recibo en casa", dijo, recordando el legado familiar y la reciente integración de su compañía en un grupo internacional.

En el ámbito de la innovación, el Premio I+D+I fue para Pragmatech, que aplica inteligencia artificial en el ámbito médico. También se otorgaron accésits a Enjoy Native (Innovación y Sostenibilidad), Ganadería Casa Ramón (Relevo Generacional) y La Primavera Studio, de la diseñadora Carmen Bustillo, reconocida por su proyección internacional y que desde Cabrales reivindica "la importancia del diseño como motor de cambio y como raíz para florecer desde lo rural".

El acto, que fue inaugurado por Fran del Cid, nuevo presidente de AJE Asturias, reunió a representantes institucionales, empresarios y miembros del ecosistema emprendedor asturiano. Del Cid, que inicia su mandato en el año en que la asociación cumple su 40.º aniversario, subrayó el papel clave del emprendimiento como "motor de desarrollo" y como "actitud ante la vida".

"Asturias tiene talento, capacidad y carácter. Quien crea que es imposible emprender solo tiene que mirar alrededor y ver las empresas que han nacido aquí con esfuerzo y sin favores", señaló, antes de lanzar un mensaje de optimismo a los jóvenes. "Emprender no es solo economía, es cultura y forma de pensar", subrayó.

La directora general de Empresas y Comercio, María Aránzazu Martínez, destacó que Asturias es "una región líder en el apoyo al emprendimiento", con programas pioneros como el Cheque Emprendedor, ayudas a la digitalización o el nuevo plan de aceleración que se pondrá en marcha en noviembre. "Soñar y emprender son dos verbos inseparables, quienes conjugan ambos escriben el futuro de Asturias", aseguró.

El alcalde de Siero, Ángel García, celebró la elección del concejo para acoger la gala y reflexionó sobre la necesidad de una gestión pública eficiente. "Tenemos que acompañar desde la administración a quienes generan valor y empleo", defendió, haciendo una similitud entre política y empresas, animando a "votar con cabeza" y analizar con rigor la gestión de lo público.