El programa "Siero Acompaña" lanza nuevas charlas y talleres gratuitos para combatir la soledad no deseada: estas son las propuestas

La iniciativa, dirigida a personas mayores de 60 años, comenzará este mes y las inscripciones para participar ya están abiertas

Por la izquierda, María José Fernández, Consuelo Urdangaray, técnica municipal responsable del programa "Soledad no deseada"; y Pilar Santianes, concejala de Mayores.. / A. S.

Lucía Rodríguez

Pola de Siero

Charlas de salud y bienestar que abordarán la prevención de caídas y la seguridad en el hogar, además del arte de cuidarse mediante pequeños hábitos y talleres de bienestar emocional son algunas de las nuevas propuestas que formarán parte del programa "Siero Acompaña", desarrollado desde la Concejalía de Mayores y la de Políticas Sociales y Atención a las Personas del Ayuntamiento. Estas nuevas actividades gratuitas están destinadas a mayores de 60 años y tienen como finalidad combatir la soledad no deseada, promover hábitos saludables y proporcionar herramientas prácticas que mejoren el bienestar físico, emocional y social. La iniciativa, que comenzará a finales de este mes de octubre, se desarrollará en diferentes Hogares de Pensionistas y Jubilados del concejo, así como en varias asociaciones de vecinos y en la Asociación de Amas de Casa de Pola de Siero.

Los contenidos de las charlas se han diseñado para ofrecer pautas claras y aplicables en el día a día, con especial atención a la autonomía personal y a la seguridad en entornos domésticos. Paralelamente, se impartirán talleres de bienestar emocional orientados a fortalecer la autoestima, la resiliencia y la gestión emocional. Las sesiones incluirán propuestas de memoria y mente activa, bailoterapia y risoterapia, además de un espacio específico sobre autoestima y envejecimiento, cuidarse en cada etapa de la vida, con el fin de favorecer relaciones sociales más sólidas y una percepción positiva del propio proceso vital.

Creatividad y tecnología

La oferta se completa con talleres creativos, adaptados a las características y preferencias de las personas participantes, en los que se trabajará con manualidades y cerámica como vías de expresión, estimulación cognitiva y convivencia. Asimismo, se impulsarán talleres de alfabetización digital centrados en el uso cotidiano del teléfono móvil, con el objetivo de acercar la tecnología a las personas mayores, reducir brechas digitales y facilitar que cada participante, con su propio dispositivo, gane autonomía en gestiones y comunicaciones.

Todas las temáticas se estructurarán en ciclos de cuatro sesiones, excepto la alfabetización digital que comprende seis, y cada sesión tendrá una duración de noventa minutos. La distribución por 14 sedes permitirá acercar las actividades a las distintas parroquias favoreciendo la participación.

Para ampliar información sobre calendario, sedes e inscripción, las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web municipal o llamando al teléfono 681178828 en horario de mañana de lunes a viernes.

Por su parte, la edil de Políticas Sociales, María José Fernández, comentó que "animamos a todas las personas mayores de 60 años de nuestro concejo a participar, estamos seguros de que saldrán encantadas".

El programa incluye, además, formación específica para el voluntariado vinculada a las tareas de acompañamiento y a la colaboración en las actividades previstas a través de "Siero Acompaña". En la actualidad el proyecto cuenta con ocho personas voluntarias. Las personas interesadas en inscribirse como voluntarios podrán hacerlo a través de la web municipal.

