El próximo concurso gastronómico de Siero recupera las croquetas: estas son las fechas, precios y detalles
Las jornadas, las últimas del año, llegan tras el éxito de Siero de Pinchos, con más de 1.500 tapas vendidas entre los tres establecimientos más votados
Otra propuesta interesante gastronómicos para los vecinos de Siero y los visitantes. Tras el éxito del certamen Siero de Pinchos, en el último fin de semana en septiembre, próximamente otro producto será protagonista, con las diferentes recetas y propuestas que presentarán los hosteleros. Se trata en este caso de las croquetas, que tras dos ediciones con un certamen propio, se vuelve a recuperar este año.
Ahora mismo se encuentra abierto el plazo de inscripción para los participantes. En el caso de Siero de Pinchos hubo una veintena de establecimientos participantes, entre Pola de Siero y Lugones. Se espera ahora, una cifra similar, a la espera de que se vayan materializando las inscripciones, como fecha límite el 2 de noviembre.
Las fechas en las que se podrán degustar las elaboraciones con croquetas serán del 21 al 23 de noviembre. Cada tapa tendrá un precio de dos euros. Y los participantes tendrán de nuevo la opción de votar sus preferidas, para después conocer cuál es la croqueta más sabrosa que se elabora en Siero.
Pinchos, tortillas, tortos....
La Jornada Gastronómica de la Croqueta será la última del 2025 en el concejo. Toma el relevo a los pinchos, y sirve para recuperar unas jornadas con este producto, que había sido relevado recientemente por los tortos. También hay otros certámenes en los que las elaboraciones giran en torno a la tortilla.
Estos certámenes gastronómicos son muy seguidos entre los vecinos y visitantes al concejo. Sin ir más lejos, en el pasado Siero de Pinchos, entre los tres primeros establecimientos seleccionados, se vendieron en torno a 1.500 tapas.
