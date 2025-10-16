"Si pudiese, sustituiría a la Policía Local por la Guardia Civil", asegura el alcalde de Siero, que cifra en "menos de dos millones" el coste del nuevo cuartel
Ángel García considera beneficioso para el concejo el acuerdo con el instituto armado, que se reflejará en un convenio
Lucía Rodríguez
"Vamos a garantizar que la Guardia Civil esté presente en Siero por muchos años, espero que un mínimo de cincuenta más, y para ello hacemos un convenio con la Dirección General de la Guardia Civil para la construcción de un nuevo cuartel que nos parece muy positivo para el concejo", ha subrayado esta mañana.
"Como Alcalde entiendo que, estratégicamente, el que consigamos con esta actuación garantizar la permanencia de la Guardia Civil es una cuestión fundamental en ese Siero que queremos construir". "Tanto las dotaciones de la Guardia Civil como la Policía Nacional son básicas y fundamentales para que seamos un municipio seguro, como lo estamos siendo ahora, y que los vecinos no tengan que ir a poner una denuncia a Oviedo o a Langreo", apuntó el regidor
"No tengo que decir nada de quienes no lo vean, evidentemente, yo se lo respeto, pero yo creo que es una muy buena medida y para la Pola, especialmente", añadió García, quien alertó de que, de no hacerse uno nuevo, podría ocurrir que el cuartel se cerrase, que sería lo más probable, dado cómo está el inmueble actual y la plantilla que tiene".
"Yo, si pudiese, sustituiría a la Policía Local por la Guardia Civil", sentenció el alcalde.
Según García, el objetivo del convenio no solamente es garantizar la permanencia de la Guardia Civil en Siero, sino también obtener una parcela resultante, que "también va a dar servicio, va a ser titularidad del Ayuntamiento y tiene un valor". En este sentido, Ángel García detalló que "una mitad del terreno sería para el cuartel nuevo y la otra mitad se cedería al Ayuntamiento". "Eso es lo que está acordado, pendiente de firmar", añadió.
Aunque no ha querido dar detalles del convenio, García sí avanzó que la inversión "no superaría los dos millones de euros", aunque el proyecto depende totalmente de la Dirección General de la Guardia Civil.
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Tiene 3 años, pesa 500 kilos y acaba de ser proclamado subcampeón de España de sementales: así es el potro sierense 'Egipto M. M.
- La zona más cara de Siero para comprar vivienda hoy: esta es la localidad con los precios medios más altos según un informe del sector
- Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”
- Un pedazo de corazón de La Fresneda en Covadonga: los fieles de Siero acompañan a José Luis Fernández Polvorosa en su toma de posesión como canónigo
- Un error de precios en el proyecto pospone la 'glorieta del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda
- La valoración de los vecinos y conductores de Siero sobre la supresión del paso a nivel de El Bayu en la Pola: 'Vimos coches pasar con las barreras bajadas