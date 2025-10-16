El sueño del atleta sierense Alejandro Onís, récord de Asturias de media maratón: “Sería la gran culminación"

Una lesión en el tendón rotuliano, cuando tenía trece años, y que le achacaban a una carga de deporte, fue lo que hizo que Alejandro Onís (Pola de Siero, 2001) se decantase por el atletismo y dejase el fútbol. "Lo de correr y parar era más perjudicial, seguí con el atletismo y me ha ido muy bien", confiesa. Y ahora, once años después, Onís puede presumir de haber podido superar la marca que él mismo había establecido hace un año, con el récord de Asturias de media maratón. Del tiempo de 1:05:15 que marcó en 2004 bajó el pasado fin de semana, también en la prueba de Gijón, a 1:03:58. "No llegaba en condiciones excepcionales y no pude entrenar lo que me hubiera gustado. Pero estoy muy feliz, contento y con mucho orgullo, de haber bajado en más de un minuto mi propio registro", explica Onís sobre una prueba que finalizó en cuarta posición, por detrás de los kenianos Shadrack Korir Kipyegon y Meshack Kipkurgat Kirwa, y del marroquí Zakariya El Bobekraoui.

Su vida en el deporte es una historia de constancia y entrega. Y también de resultados. Onís presume en su palmarés de haber sido cuatro veces campeón de España en categorías inferiores: dos en sub-16, una en sub-18 y otra en sub-23. También ha sido una docena de veces medallista a nivel nacional y ha ido hasta cinco veces con la selección a nivel internacional. "Estuve por ejemplo en Hungría, Irlanda o Portugal y llevaba con mucho orgullo el nombre de Siero", describe.

Alejandro Onís, exhausto, tras acabar la Media Maratón de Gijón. / Juan Plaza

Esa regularidad, la de mantenerse ahí "con la motivación e ilusión de entrenar cada día", es uno de los pilares que sostienen a Alejandro Onís a sus 24 años, con todavía, espera, una larga carrera por delante en el atletismo. "Sería la gran culminación ganar un Campeonato de España absoluto", comenta. "Con el último bronce me vi muy cerca de ser campeón", prosigue. Eso sí, no es una meta que se marque en absoluto como prioridad. "Me gustaría más asentarme en un top-10, y estar más años a buen nivel disfrutando, que pocos en lo alto y luego desaparecer", relata Onís, antes de desvelar una conservación reciente con su padre, José Antonio Onís, que fue su primer entrenador. "Hablaba con él de muchos que se quedaron por el camino, entre los que competían cuando era cadete. Al final mi pasión por el deporte me ha hecho perderme horas de fiestas o salir con amigos, por entrenar en el deporte, pero ha merecido la pena", cuenta.

Del medio fondo al fondo

Sus primeros pasos en el atletismo fueron con la escuela del Atlético Gijonés Fumeru, que en ese momento tenía en el Colegio Celestino Montoto de Pola de Siero. Fue una época en la que también jugaba al fútbol de extremo o lateral en el Romanón. Onís, que empezó con medio fondo, con distancias de 1.000 metros, y también de 800 y 1.500, pasó después al fondo, al apreciar que le faltaba algo de velocidad, y se asentó en 5.000, 10.000 y la media maratón, donde acaba de sellar de nuevo el récord de Asturias.

Dos triunfos en la Silvestre de Oviedo y tres en la de Pola de Siero amplían un palmarés que sueña con que siga creciendo, pero siempre, como insiste, desde la premisa de pasárselo bien. Porque el deporte también forma parte de su vida, ya que trabaja en un centro deportivo en La Carrera como entrenador personal. "Posiblemente, no soy tan duro como los entrenadores que tuve", sonríe. "Cuando mando que hagan un ejercicio en un entrenamiento me dice que sufren, pero que me reiré, porque lo mío es mucho más duro. Y siempre les digo que en el deporte la capacidad de sufrimiento de cada persona es lo importante", afirma Onís.

Alejandro Onís, en un entrenamiento en la Senda del Nora en Pola de Siero. / P. A.

David Méndez y Nacho Lacarra son los entrenadores que más le marcaron durante su carrera. Éste último es el que le prepara en su club actual, el Oriente Atletismo. Pero en Pola de Siero sigue manteniendo un vínculo con el deporte, especialmente en la Senda del Nora, donde entrena habitualmente. "Echo en falta algo más de luz, solo está iluminado un kilómetro, pero es verdad que los siete son muy difíciles de conseguirlos, pero teniendo por ejemplo tres, ya permitiría ahora que llega el invierno tener más distancia para entrenar a última hora de la tarde", desliza Onís, orgulloso de llevar el nombre de Siero a nivel nacional, como otros deportistas que enumera: Javi Fuego, Javi Venta o Montse Tomé en el fútbol, y Aida Nuño y Rocío Gamonal en el ciclismo.