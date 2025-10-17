Un homenaje a "La Regenta" en Siero por su el 140.º aniversario de la obra de Clarín: esta es la propuesta cultural en el Teatro Auditorio poleso

Con motivo de los 140 años de la publicación de "La Regenta", el Ministerio de Cultura encargó a la compañía "Kamante Teatro" la preparación de una lectura dramatizada en la Biblioteca de Asturias. Ese momento fue el germen de una propuesta teatral, que ahora se ha ampliado, con una representación especial por los 140 años de la publicación de la obra de Clarín. Y dentro de unos días llegará a Siero, con una doble representación, que tendrá lugar el viernes 24 de octubre en el Teatro Auditorio, en la Pola, por la mañana para estudiantes de Secundaria, y por la tarde, a partir de las 20.00 horas, para el público general.

"El hilo conductor es una conversación de dos sirvientes que cotillean sobre la repercusión en la ciudad de Oviedo, de la última obra de Clarín. Así pasan de estar limpiando los vidrios a convertirlos en protagonistas de la propia trama y comenzar a revivir el mapa y paisanaje de Vetusta, la otra Oviedo, en la obra clariniana", explican sobre la propuesta desde "Kamante Teatro", que mostrarán un formato mixto al público, "entre teatro de objetos e interpretación", con lo que conseguirán "romper constantemente la cuarta pared y teniendo como nota común, el humor. Donde los auténticos protagonistas viven sus contradicciones a través de la mirada de los dos sirvientes que se dirigen al público, como si fuesen auténticos vetustenses".

La obra fue presentada por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos; junto a Luis Vigil, director de "Kamante Teatro".