Luz verde al plan parcial de La Fresneda que autoriza más de doscientas nuevas viviendas en altura y suprime la parcela para la escuela infantil

La Junta de Gobierno Local de Siero aprobó este viernes de forma inicial la octava modificación del Plan Parcial de La Fresneda (Siero). Tras su exposición, la Plataforma Vecina de La Fresneda (PVF) manifestó su oposición a esta modificación y ha votado en contra, mientras que PSOE e Izquierda Unida votaron a favor. La construcción de más de 200 viviendas en altura y la supresión de las parcelas destinadas a la construcción de una escuela infantil pública son los cambios que se han incluido en el nuevo documento.

La concejala de la PVF, Alejandra Cuadriello explicó que su postura se fundamenta en dos motivos principales. Por un lado, en cuanto al aumento de la edificabilidad, la edil manifestó que la propuesta del Ayuntamiento plantea modificar las parcelas municipales actualmente calificadas como en hilera para permitir su desarrollo entre alineaciones, "lo que implica duplicar el número de viviendas previstas, pasando de 110 a 220 viviendas en altura". En este sentido, destacó que los servicios públicos no crecen al mismo ritmo que la población. "El colegio ya se encuentra al límite de su capacidad, y la incorporación de 220 nuevas familias supondría un colapso absoluto del centro educativo", señaló.

Añadió, además, que actualmente, y tras la jubilación del pediatra, "la urbanización carece de servicios esenciales, por lo que consideramos imprescindible que se priorice la dotación y ampliación de los servicios públicos antes de permitir un nuevo incremento residencial". "Los servicios deben crecer antes que la vivienda, no al revés", sentenció Cuadriello.

Un crecimiento imparable

Por otro lado, la modificación propuesta elimina el uso reservado a guarderías para destinarlo a uso residencial, reduciendo no solo el suelo para dotaciones públicas, sino específicamente el destinado a educación. "La justificación municipal se basa en una supuesta baja natalidad desde 2009, sin embargo, la realidad demográfica de La Fresneda es muy distinta. En los últimos años, la localidad ha experimentado un notable crecimiento de la población infantil, siendo posiblemente una de las zonas de Asturias con mayor incremento de natalidad", indicó la concejala del grupo municipal. "Suprimir las parcelas destinadas a guarderías compromete gravemente la capacidad de ofrecer servicios educativos adecuados a las familias de la urbanización".

Desde la Plataforma Vecinal de La Fresneda reiteran su compromiso "con un modelo de desarrollo equilibrado, sostenible y centrado en las necesidades reales de los vecinos, y exigimos al Ayuntamiento que garantice primero los servicios públicos antes de seguir aumentando la densidad residencial".

Los orígenes del plan

El Plan Parcial de la Fresneda fue aprobado por el Ayuntamiento de Siero el 30 de julio de 1975, pero no por la Comisión Provincial de Urbanismo, que no lo dio de paso hasta un año después, tras la aprobación de las Normas Subsidiarias de Siero el 29 de marzo de 1976. A lo largo de esos años, el proyecto sufrió varias modificaciones para ir adaptándose a las normas vigentes de urbanismo. Hasta la aprobada este viernes en la Junta de Gobierno Local, que supone el octavo cambio, el último se había realizado en 2010 y, desde entonces, no se había introducido ninguna variación en su planteamiento.