"La Policía Local es un servicio esencial para el funcionamiento de una ciudad", replica el Sipla al Alcalde

"La Policía Local es un cuerpo esencial en el funcionamiento de una ciudad. La competencia es propia, con un profundo conocimiento del entorno y de los vecinos. Poner en cuestión su labor solo contribuye a menoscabar la confianza ciudadana y a deteriorar la imagen institucional del propio ayuntamiento". Las reacciones del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (Sipla) a las declaraciones del alcalde de Siero, Ángel García, no se han hecho esperar. El regidor manifestó este jueves su deseo de, si fuese posible, "sustituir en el concejo a la Policía Local por la Guardia Civil".

En este sentido, los responsables del sindicato explican que "el Alcalde no tiene autoridad para modificar las competencias de las fuerzas gobernadoras de seguridad, ya que están definidas por ley". Por tanto, "el desconocimiento es total".

Desde el Sipla creen que el regidor "debería reflexionar sobre el alcance de sus palabras, debería de mostrar el respeto que se merecen todos los profesionales que, con medios muy limitados y con un alto sentido del deber, pelan por la seguridad de todos los ciudadanos, incluida la de él mismo".

Competencias propias

El sindicato explica que "la Guardia Civil tiene presencia en todo el territorio nacional a través de cuarteles que se han distribuido en localidades", pero esa distribución no depende de que "un alcalde quiera crear dinero público en la construcción de un cuartel, que además, no es competencia municipal, sino en unos criterios serios y objetivos que buscan el mejor servicio que la Benemérita pueda dar a la ciudadanía".

Las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vienen claramente definidas en la Ley Orgánica 286 y "no es posible atribuir las competencias de la policía local a la Guardia Civil ni a la inversa", aclaran.

Insisten en que "somos servidores públicos que diariamente garantizamos la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de las normas del municipio y merecemos un respeto".