Sidra dulce, castañas y "bollinos preñaos" para celebrar el amagüestu en Xentiquina, en Lieres: "Todo esto no sería posible sin la colaboración de las familias"
El alumnado pudo participar en un taller de mayado impartido por el Club Sierense Amigos de la Manzana y bailaron la danza prima de la mano de la Asociación de Cultura Tradicional Asturiana "Rixu"
Lucía Rodríguez
Los 150 alumnos del colegio público Xentiquina de Lieres (Siero) vivieron este viernes una jornada muy especial, a la par que asturiana. Acompañados por profesores y familiares pudieron disfrutar, a lo largo de toda la jornada, de la celebración del "amagüestu". Una actividad, como todas las que hacen a lo largo del curso, que "no sería posible sin la colaboración de las familias", destacó la directora del centro, Inés Estrada.
A las nueve de la mañana, hora en la que arranca la jornada escolar, los escolares fueron pasando por niveles por el patio para participar en el taller de mayado de sidra dulce. La actividad estuvo dirigida por Casimiro Fernández Álvarez, Juan Redondo y David Gutiérrez, miembros todos ellos del Club Sierense Amigos de la Manzana. "Hemos traído un pequeño llagar y les hemos enseñado cómo se van triturando las manzanas, para luego prensarlas", explicó Gutiérrez. Los niños se mostraron "muy participativos" y, según la experiencia de los integrantes del colectivo, "es uno de los talleres que más les presta".
Antes de dar comienzo a la degustación de castañas y "bollinos preñaos", los alumnos de un último curso de educación Primaria leyeron un pregón en el que reivindicaron "la asturianía y que las tradiciones de nuestra cultura no se pierdan", para dar paso a la Danza Prima, de mano de la Asociación de Cultura Tradicional Asturiana "Rixu", en el que participaron todos los presentes, padres y abuelos incluidos. Alguno, incluso, se animó con un baile al ritmo de la gaita y el tambor.
