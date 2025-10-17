Siero ya tiene listo para licitar el plan de mejora de la avenida de Gijón de la Pola: estas son las previsiones

El gobierno de Siero acaba de aprobar el proyecto para llevar a cabo en 2026 las obras de renovación urbanística de la avenida de Gijón de la Pola, dando continuidad así al plan de mejora de los accesos a la localidad puesto en marcha por el ejecutivo que preside Ángel García. El presupuesto para el año que viene ya recoge fondos para la intervención en la avenida de Gijón, concretamente 150.000 euros. Esa partida, según confirman fuentes municipales, se verá notablemente incrementada con cargo a los remanentes de tesorería, que serán cuantiosos tanto por la fortaleza financiera del Ayuntamiento como por el hecho de haber logrado cinco millones de euros de fondos europeos que ya contaban con partidas propias del Consistorio. En principio, el coste total de la renovación de la avenida de Gijón estaría en el entorno de los 900.000 euros.

Como paso previo a las obras de renovación propiamente dichas, el Ayuntamiento ha procedido a la demolición de una nave que obstaculizaba los trabajos previstos en el proyecto que acaba de recibir luz verde. La edificación a derribar, que técnicamente presentaba un estado deficiente e insalubre, estaba fuera de alineación y retranqueo, lo que hacía que la vía se estrechara en la zona. La intervención incluye, además del derribo completo de la edificación, la adecuación de la parcela para su correcto acondicionamiento y cierre perimetral.

"Lo que buscamos es darle más amplitud a la calle y un formato más urbano y moderno en línea con lo que estamos haciendo en este Siero para vivir", indicó Ángel García durante la visita que hizo a la zona para asistir a las obras de derribo de la nave. Según añadió el Alcalde, el objetivo de esta actuación no se centra únicamente en la mejora estética, "sino que también se renovarán todos los servicios de agua, saneamiento y alumbrado". Para García también tiene "mucha importancia" la mejora de accesibilidad que se deriva de los trabajos.

La última fase del Bulevar de Lugones y el aparcamiento de altura en Siero Oeste, en la Pola, donde estaba situado el antiguo matadero, serán, en todo caso, las principales inversiones del Ayuntamiento para 2026. Para la primera está reservada una partida por importe de 2.650.000 euros, y para la segunda de 2.500.000. Entre las dos suman, por tanto, unos cinco millones de euros sobre los 13,2 millones planificados en el presupuesto de 2026 para sufragar el capítulo de inversiones, que se verá incrementado con posteriores modificaciones de crédito para dedicar a la financiación de obras el remanente de tesorería.

El presupuesto para 2026 también recoge 872.000 euros para la construcción de la nueva glorieta de acceso a Parque Principado. Se trata de una actuación desde la A-64, para mejorar la fluidez del tráfico, ya que actualmente se encuentra regulado por un cruce en el enlace de Granda Oeste.