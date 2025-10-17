Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siero suma tres nuevos agentes a la Policía Local

Se incorporan como interinos y fueron recibidos en el Ayuntamiento por la concejala Aurora Cienfuegos

Recepción a los nuevos agentes de la Policía Local de Siero

Recepción a los nuevos agentes de la Policía Local de Siero / A. S.

P. A.

Tres nuevos agentes interinos de la Policía Local de Siero fueron recibidos en el Ayuntamiento de Siero. Diego Menéndez, David Suárez y Jorge Mayo prestarán sus servicios en el municipio.

Fueron recibidos por Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local.

