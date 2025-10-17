Siero suma tres nuevos agentes a la Policía Local
Se incorporan como interinos y fueron recibidos en el Ayuntamiento por la concejala Aurora Cienfuegos
P. A.
Tres nuevos agentes interinos de la Policía Local de Siero fueron recibidos en el Ayuntamiento de Siero. Diego Menéndez, David Suárez y Jorge Mayo prestarán sus servicios en el municipio.
Fueron recibidos por Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local.
