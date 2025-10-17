La vigilancia policial por violencia de género llega a 141 mujeres de Siero y Noreña, pero no hay casos de alto riesgo

Un total de 141 mujeres cuentan con seguimiento policial en Siero y Noreña por situaciones de violencia de género. En concreto, la Policía Nacional realiza el control de 50 casos; la Policía Local de Siero de 41, la Guardia Civil del puesto de Pola de Siero de 17, y la Guardia Civil de Noreña de 33. Estos son los datos que se ofrecieron en el encuentro de la comisión mixta de Violencia de Género de Siero y de Noreña, que ha tenido lugar este jueves en la sala de juntas del Ayuntamiento sierense.

En el encuentro, presidido por la concejala de Igualdad de Siero, Eva Iglesias, participaron miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local, la abogada del centro asesor de la mujer de Siero, técnicos municipales de servicios sociales de ambos ayuntamientos, representantes de Delegación de Gobierno y personal del centro penitenciario de Asturias. Todos ellos abordaron el análisis de los casos existentes, la valoración del riesgo y las medidas administrativas.

Según hay 23 mujeres con nivel de protección medio y 118 cuyo rango es calificado como bajo, aunque todas cuentan con medidas judiciales y órdenes de protección.

Los datos son ligeramente mejores que en la última reunión, que tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando eran 144 mujeres las que contaban con seguimiento policial en Siero y Noreña por situaciones de violencia de género. Entonces, uno de los expedientes estaba considerado de alto riesgo, mientras que ahora no consta ninguno.