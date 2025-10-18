La I Feria de Salud Mental de Asturias se estrena en Lugones: “Es una gran iniciativa, hay que darle continuidad”

Con la intención de “visibilizar y sensibilizar la salud mental, y darle una normalidad para romper el estigma", el Centro Polivalente de Lugones acogió el estreno de la Feria de Salud Mental de Asturias, que tiene a Siero como sede en su primera edición, y que busca crear sinergias y lazos entre las entidades y la administración que trabajan por la mejoría de los pacientes con discapacidad psicosocial. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, puso durante la inauguración el foco en los más jóvenes, con el anuncio de que “en breve” se procederá a la licitación del nuevo hospital de día infanto-juvenil, que se ubicará en Gijón. “Vamos a presentaremos el plan funcional y la idea es en breve licitar el proyecto, espero dejar la obra empezada, es algo que consideramos que es una prioridad, y pondremos el esfuerzo en que sea cuanto antes”, explicó.

Aunque la consejera recalcó que los jóvenes afrontan “con mayor naturalidad” la salud mental, “sin miedo a decir que van al psicólogo”, también incidió en la importancia de extender ese trabajo al ámbito familiar y a toda la población. “Esto es una enfermedad, como cualquier otra, y en ese caso hablamos de ellas, y es la manera de normalizar y mejorar la situación en lo que rodea a estas personas”, comentó.

Saavedra también se refirió a los efectos que ha provocado en este aspecto la salud mental, y por lo que considera que es necesario apuestas como la que hacen desde el gobierno regional, como un plan de salud mental en el que participan un centenar de entidades y ayuntamientos. “No es que tras el covid se hay producido un aumento de consultas por trastornos mentales graves, sino que hay muchos de ansiedad, depresión o trastorno del sueño”, enfatizó la consejera de Salud, que también hizo hincapié en el despegue de esta feria, “con la que creamos una red comunitaria en relación con la salud”.

Ángel García, alcalde de Siero, aplaudió que el concejo sea el primer en acoger esta feria, que reunió a diferentes entidades que trabajan en torno a la salud mental, y reflexionó sobre la importancia de seguir potenciando medidas para “dedicarle más atención y recursos para afrontar una enfermedad, como otra cualquiera, que necesita todo el cariño y atención”. Asimismo reflexionó sobre el aumento de esta incidencia: “A veces tenemos que preguntarnos por qué en un país y en una sociedad en el que tenemos tanto bienestar, pues hay tantos problemas mentales”.

Las asociaciones participantes

En Lugones, entre los stands participantes, se encontraba un interesante “Emociómetro”, en el que se ofrecía elegir una emoción y colocarla en un color según la intensidad de la misma, que iba desde el más fuerte en rojo, para los intermedios amarillo y verde, y el más débil, como era el azul. Tristeza, alegría, nerviosismo, entusiasmo, optimismo, satisfacción o ilusión eran algunos de los sentimientos que sellaron los primeros visitantes.

Celebración en Lugones de la Feria de Salud Mental de Asturias. / P. A.

“Es maravilloso y hay que darle continuidad, nos permite darnos a conocer y generar sinergias”. Ana Sainero es integrante de Asaci (Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia), y una de las participantes en la feria. “En nuestro caso trabajamos para la prevención e intervención de la violencia contra la infancia. Promovemos proyectos para generar recursos sociales, escolares familiares y personales, que prevengan la violencia y favorezcan así la salud mental, porque la violencia en la infancia y la adolescencia es una de las principales causas de trastornos en la vida adulta”, reflexionó.

Una de las terapias para afrontar la salud mental es el deporte. La Asociación Samo, que da cobertura a unas 70 personas, ofrece practicar pádel, gimnasia, fútbol o pilates “para mejorar la calidad de vida psíquica y social”, explica Arturo González, componente de la asociación, junto a Luis Fernández e Ignacio Rodríguez, que desde su stand descubrieron a los visitantes sus actividades. “Es clave potenciar el deporte, hemos visto como fomentar las relaciones ayuda, y que también las personas afectadas bajan la medicación”, indicó, al mismo tiene que aludió a la visibilidad de deportistas que tuvieron problemas de ansiedad o depresión, y que lo manifestaron, como el tenista Nadal, o los futbolistas Iniesta y Bojan.

Prevención del suicidio

Abrazos verdes trabaja en la prevención del suicidio. “Aún hay mucha reticencia y miedo por las personas que estamos sufriendo, pero invito a todo el mundo a que intente dar el paso a venir a la asociación y hablar”, relató Carmen Grau, que enumeró por ejemplo un taller dedicado a personas que hayan perdido un familiar por suicidio como una de las propuestas que ofrecen.

Vinjoy Fundación, Proyecto Hombre, Asociación Cuantayá, Asociación Nora o la Cooperativa Ateyavana fueron otros de los participantes en esta feria, que tuvo un escape room de prevención de adicciones o una representación de teatro entre las propuestas durante toda la mañana en Lugones. E incluso un programa de radio, de Ateyavana. “Hacemos entrevistas y damos a conocer la enfermedad mental para hablar de la salud mental y sensibilizar a los que escuchan. Lo hacen entre las personas usuarios, y los profesionales, trabajamos en conjunto. Es una buena ayuda para expresarse y seguir luchando contra este estigma”, desgranó María José Banciella, integrante de la cooperativa.

En la inauguración, junto a la consejera de Salud del Principado, y el alcalde de Siero, también estuvieron el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Ángel López; el director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández; el director de Salud Mental del Sespa, Antonio Rodríguez; y la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Siero, María José Fernández.