Más apartamentos turísticos en Pola de Siero y en La Carrera: un proyecto en la calle Celleruelo y otro en en Forfontía, últimas iniciativas que solicitan licencia

El sector de los apartamentos turísticos comienza a animarse en Siero, donde hasta hace escasas fechas no se estaba dando el tirón que este tipo de alojamientos están experimentando en otros lugares. Recientemente, la Junta de Gobierno local dio luz verde a dos nuevos planes en esta línea.

Uno es un proyecto básico para la construcción de cinco apartamentos turísticos en Forfontía (La Carrera) y otro una iniciativa para rehabilitación y reforma de un edificio de viviendas "por cambio de uso para apartamentos turísticos de dos llaves". Este último está en la calle Celleruelo de Pola de Siero y ya ha obtenido la licencia de obra.

Licencias en distintas zonas

Son planes que se suman a algunos otros impulsados en los últimos años, aunque hasta hace pocas fechas no se había detectado un auge de este tipo de vivienda para usos vacacionales en el concejo. De hecho, si se consultan los datos al respecto, entre 2021 y 2025 habría contabilizadas 39 peticiones de licencias municipales para alojamientos de estas características en el concejo, la mayoría en Pola de Siero, con 25. El resto son en La Carrera, con ocho, Lugones, con cuatro, y Lieres, con dos.

Estos datos corresponden a los registros existentes a fecha del pasado mes de septiembre y hay que precisar que se trata de los números que salen de contabilizar las peticiones para obras u otro tipo de permisos municipales. Que se pidan las licencias no implica, no obstante, que finalmente las actuaciones se lleven a cabo o el establecimiento se abra, para lo que además debe estar dado de alta en el Principado como lugar destinado a estos usos.

Alquileres para mayores

Mientras este tipo de alojamientos parece empezar a despuntar en el concejo, hay otros modelos de vivienda temporal en alquiler que son pioneros y están teniendo un notable éxito. Se trata de los apartamentos para mayores en arrendamiento: uno de estos bloques abrió recientemente en Pola de Siero, y sus promotores, los hermanos García Peón, tienen intención de impulsar más iniciativas de este tipo.

Los apartamentos para mayores ahora en funcionamiento en la capital sierense son doce y están completamente equipados. El modelo es parecido al de un hotel, donde quienes alquilan pagan por la estancia y por los servicios que quieran contratar durante ella.

Zona de la calle San Antonio

El coste del arrendamiento incluye cosas básicas, como lavandería o limpieza, además de los de suministros como calefacción y otros. Después, cada cual puede contratar otros si lo desea, como el de catering para comer, o servicios de salud como el fisioterapeuta por poner solo dos ejemplos.

Estos apartamentos están ubicados en la zona de la calle San Antonio y en el entorno de la zona más antigua de la Pola, donde en los últimos tiempos se están rehabilitando numerosos inmuebles en mal estado o hay proyectos para hacerlo. En unos casos el destino es vivienda para uso habitual y en otros se anunciaron proyectos para el desarrollo de apartamentos turísticos.