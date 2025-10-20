El deporte se reparte en furgoneta en Siero: "Queremos que la actividad física sea el pan nuestro de cada día"

Mancuernas, pelotas, esterillas o cintas elásticas. Son las compañeras de actividad física de Esther León, Eva García, Trinidad Friera, Ana Sánchez, Ángeles Hevia y Pilar Bobes, de Muñó. Y también de Feli Pasarón, María José Rodríguez, Soledad Fernández, Ángeles Blanco, Ana Rosa Argüelles, Consuelo Vallina, Cristina Nicieza y Ángeles Vallina, de Anes. Todas ellas fueron las primeras vecinas del concejo de Siero en estrenar la actividad "Panaderos del Deporte", una nueva iniciativa promovida desde el Patronato Deportivo Municipal de Siero (PDM), en colaboración con la concejalía de Políticas Sociales y la de Mayores del Ayuntamiento.

Con esta propuesta el deporte llega a distintos puntos del concejo de una manera muy singular: en furgoneta. Y es que la actividad, tal y como explicó el director del PDM, Virginio Ramírez, "supone un símil con los panaderos que llevan el pan a la zona rural". El objetivo, entre otros, es el de "convertir la actividad física en el pan nuestro de cada día" y, sobre todo, en la zona rural, donde "las instalaciones deportivas al uso quedan mucho más alejadas".

Trinidad Friera, una de las pioneras en la actividad, reconoce que "una de las razones por las que muchas veces no hacemos deporte es porque tenemos que desplazarnos a otras localidades y, al final, da un poco de pereza". Es por eso que consideran que este programa, enmarcado dentro de "Siero Acompaña", es "una gran idea". "Estamos todas muy contentas", indica.

La iniciativa se desarrolló en las antiguas escuelas de Muñó y Anes de la mano del monitor Pablo Cocaña. Las clases comienzan con un pequeño calentamiento, para evitar posibles lesiones, aunque "los diferentes ejercicios son bastante sencillos y cada una de ellas los hará hasta donde pueda".

Ejercicios adaptados

Algunas, como Esther León o Ana Rosa Argüelles, acuden a clase de pilates de manera habitual. Sin embargo, otras como Eva García que lleva mucho sin hacer ejercicio, o Soledad Fernández, que indicó que "ya tengo mis achaques", están menos acostumbradas a realizar actividades físicas. En este sentido, al ser grupos reducidos, "las clases son mucho más individualizadas y puedes ir adaptando cada cosa al nivel o las posibilidades de cada usuario", apuntó Cocaña.

Los beneficios del deporte "son incontables", independientemente de la edad que se tenga. En concreto, "Panaderos del Deporte", dirigido a aquellos vecinos de Siero de más de 60 años, supone para ellos "un aumento de la flexibilidad, la coordinación, la agilidad o, simplemente, que cuando salgan a caminar o hagan cualquier actividad, se fatiguen mucho menos".

Las usuarias que estrenaron la iniciativa salieron muy contentas de la actividad. "Ha sido muy divertido y muy ameno", apuntaron.

El deporte llega en furgoneta a la zona rural de Siero / L. R.

A la primera sesión de la actividad en Pañeda (Anes), acudieron, además del director del PDM, el concejal de Deportes, Jesús Abad, la concejala de Mayores, Pilar Santianes, y la coordinadora del programa "Siero acompaña", Consuelo Urdangaray, quien apuntó que "este es un programa piloto que, si funciona bien, podrá extenderse tanto en el tiempo como a otras parroquias del concejo".

Actividades complementarias

Además de charlas y talleres programadas por parte de la concejalía de Mayores sobre bienestar físico y emocional, "Panaderos del deporte" se completa con la actividad "Paseos saludables", que arrancará este mismo viernes a las 11.00 horas. Consiste en la realización de pequeñas rutas, de baja intensidad, de entre 60 y 90 minutos cada una, adaptadas a las personas participantes, que deberán estar inscritas previamente y que se desarrollarán, dentro de lo posible, por espacios naturales. El punto de partida serán los diferentes centros sociales de las parroquias del concejo.

Los participantes irán acompañados de dos guías que, además de garantizar la seguridad del grupo, promoverán las relaciones personales entre los participantes. La última ruta está programada para el día 19 de diciembre.