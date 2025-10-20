Laboral Cinemateca Ambulante trae a Siero un programa que se prolonga hasta diciembre: estas son las películas que se proyectarán en la Pola y Lugones

Siero cuenta con programación de cine entre octubre y diciembre en el marco de Laboral Cinemateca Ambulante, con una selección de películas que se proyectarán en el Teatro Auditorio de la Pola y en Centro Polivalente Integrado de Lugones. La edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, y la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González, presentaron la programación, que se inicia este martes, 21 de octubre.

La entrada a todas las sesiones es libre hasta completar el aforo de las salas. La programación, fechas y horarios de las proyecciones es la que sigue.

-"La gran ambición"

21 de octubre, 19.30 horas – Teatro Auditorio de Pola de Siero

22 de octubre, 19.30 horas – Centro Polivalente Integrado de Lugones

Sinopsis:

La película La gran ambición narra la vida del popular líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, durante los años más cruciales de su carrera (1973-1978). La historia se centra en el momento en que Berlinguer estuvo a punto de llevar al Partido Comunista de Italia al poder mediante una alianza con la Democracia Cristiana. El secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de los democristianos, frustró un acontecimiento que podría haber cambiado la historia del país y el equilibrio geopolítico mundial.

-"Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero"

4 de noviembre, 19.30 horas – Teatro Auditorio de Pola de Siero

5 de noviembre, 19.30 horas – Centro Polivalente Integrado de Lugones

Sinopsis:

Honorina no es actriz, pero debe interpretar una función teatral de la que depende su vida. Si se equivoca en el improvisado guion, podría provocar la desaparición de toda su familia. Vive sola con su madre en una casería aislada de una aldea asturiana; al menos, aparentemente. Desde que terminó la guerra, esconde bajo la cocina a tres hombres en busca y captura.

Años después, su hija regresa con los nietos de aquellos hombres para mostrarles lo que queda del zulo. Paralelamente, una compañía de teatro desarrolla una pieza dramática basada en los escritos de los protagonistas, que salen a la luz por primera vez.

-"Cortos en Ambulante"

18 de noviembre, 19.30 horas – Teatro Auditorio de Pola de Siero

19 de noviembre, 19.30 horas – Centro Polivalente Integrado de Lugones

Laboral Cinemateca presenta una selección de cortometrajes recientes incluidos en su catálogo de distribución Laboral Cinemateca Cortos. Se trata de una muestra del cine asturiano actual en formato breve que viaja por festivales nacionales e internacionales.

Programación:

Campolivar

Alicia Moncholí | 2024 | Docu-ficción

Tras la muerte de su padre, la directora emprende un viaje a la casa familiar para comprender su relación fracturada. La casa se convierte en un espacio de reconexión con su pasado y con el universo fragmentado de su infancia.

Susurros

Antonio Llaneza | 2024 | Coming of age

En la Asturias rural, un joven bajista regresa a casa. Minas abandonadas, coches tuneados y una pintada que se repite por todo el valle: “Ulises maricón”. Una historia sobre identidad y raíces.

Soledá

Howi Álvarez | 2024 | Psicodrama

Una joven ganadera vive con su padre en una aldea costera casi deshabitada. Cuando él se ausenta para cuidar a un vecino enfermo, la joven queda sola y encuentra consuelo en la inesperada amistad con el perro del vecino.

Voice Academy

Javier San Miguel | 2024 | Fantástico

Un militar despierta un día con una voz infantil y ridículamente aguda. A través de esta transformación surrealista, la película reflexiona sobre la identidad y la masculinidad.

-"El tesoro de Barracuda"

2 de diciembre, 18.00 horas – Teatro Auditorio de Pola de Siero

3 de diciembre, 18.00 horas – Centro Polivalente Integrado de Lugones

Película especialmente dirigida al público infantil.

Sinopsis:

Mientras busca a sus padres, Chispas acaba por accidente en el barco pirata del Capitán Barracuda, tripulado por temibles marineros con un gran problema: no saben leer. Solo ella puede ayudarles a encontrar el tesoro de Phineas Crane, el más codiciado del Caribe. Así comienza una aventura que cambiará sus vidas para siempre.