La Sidrería El Madreñeru echó el cierre entre amigos y familia en Pola de Siero: "Se va el alma de Les Campes"

Se escanciaron los culetes de sidra más entrañables. Las raciones supieron un poco a recuerdos. Los postres, a nostalgia. Y la mezcla de sentimientos, entre esos últimos bocados sabrosos de platos únicos, aparecía con las sonrisas intentando vencer a las lágrimas de la despedida. En un ambiente de "amistad y familia", la Sidrería El Madreñeru despachó su último servicio. El popular local hostelero echa este domingo el cierre, después de 28 años en el mítico local de Les Campes, con 107 personas abarrotando el comedor y tratando de tragarse las lágrimas de emoción durante toda la jornada. Loreto García, la propietaria, querida y conocida hostelera de Pola de Siero, emprenderá un nuevo proyecto en Gijón, donde se pondrá al frente de El Chaflán, otro mítico local, que calcula reabrir a mediados de noviembre, entre el 13 y el 19 si todo va bien. "La eharemos mucho de menos. El ambiente aquí era único y Loreto también", coincidieron en señalar los clientes que disfrutaron de las últimas comidas este mediodía. "Ojalá lo coja alguien y reabra. Pero pedimos que sea con la misma esencia, la carta y como sidrería", añadieron.

Y ese deseo aventuró Loreto García que está camino de cumplirse, con una pareja, con la que ha mantenido conversaciones para el traspaso, con la idea de que mantengan la misma esencia de El Madreñeru. "Estamos en negociaciones, tienen en mente dejarlo todo como estaba, la misma carta y decoración. Les comenté que hay diez o doce cosas que estaría bien mantenerse, que son míticas mías de siempre y a la gente les gusta mucho. Y también les transmití que estaría para ayudarles con lo que necesiten. Ojalá que salga adelante", indicó.

"Estamos de luto, se nos va alguien muy especial"

Una de las mesas que no podían faltar en este último día de El Madreñeru era la de los amigos de Loreto García. Acudieron todos con ropa de color negro. "Es que estamos de luto, somos de casa y se nos va alguien muy especial de la Pola. Estuvimos aquí muchos años todo el día, vivimos comuniones, éxitos deportivos y llamadas diciéndonos que estaba aburrida y que nos viniéramos", cuentan Eva Laruelo y Conchi Nachón. "Aquí nos hemos bebido camiones de sidra todos estos años", añade con uan sornisa Rafael Pérez, en una mesa en la que también estaban Iván Fernández, Rosa Rimada, Humberto Fernández y Rufino Fonseca.

Loreto García escancia un culín de sidra en su último día. / Pablo Antuña

Por su local de Les Campes pasaron muchas generaciones de polesos. "Me voy con el cariño de todos. Con esa gente que vi nacer y que con el paso de los años vinieron como clientes", rememora Loreto García, que vio evolucionar la Pola, de aquellos "domingones" y festivos en los que venía gente de toda Asturias. "Llegué a vender un puente del 1 de mayo 238 cajas de sidra. Solo lo superó esa cifra dos veces en la fiesta de Güevos Pintos", asevera.

Una sidrería como en casa

"Ahora vamos a tener que ir a verla a Gijón", espetaron Conchi Vigil, Eloisa Riestra, Montse Suárez, Lola Pazos y Blanca Varillas, las "tiítas" para "Lore", a la que llamaban "la sobri". "Pasamos más tiempo aquí que la propia Loreto", asevera con una sonrisa Gerardo González, que destaca el "gran ambiente" de El Madreñeru.

"Se va el alma de Les Campes. La plaza no tiene sentido sin esta sidrería ni sin Loreto. Solo pedimos a quién lo coja que escancie sidra y mantengan esto igual", añade a su lado María García, en una mesa en la que también están Claudia Barrero, Carla Alonso, Beatriz García, José Manuel Alonso, Álvaro Barrero, Elia García, Mateo García y Enol Alonso.

"Lo bueno es que estabas como en casa. Llamabas y siempre tenías sitio para comer. Loreto te lo buscaba rápido", desvela Isabel Díaz, que junto a José Luis del Campo, Adela García, Elena Díaz y Claudio García saborean por última vez sus platos preferidos, el plato madreñeru (con chorizo rojo, criollo y pimientos del padrón).

"Esperamos que si alguien lo coge sigan con la misma tradición que nos deja Loreto, y se mantenga el ambiente y la comida", apunta Yessica Rodríguez, que disfrutó con toda su familia del último encuentro en la sidrería.

Las sartenes, el cachopo descapotable, las costillas a baja temperatura, los mejillones a la brasa o las croquetas son algunos de los platos especiales que guardan los clientes ya en sus recuerdos, en un día de sonrisas y lágrimas, que se cerró por la tarde-noche con música. Y también, con esa que se cantaba en los momentos especiales en la sidrería, una adaptación de la canción "La Pola de Siero", de Pepín Robles, "En el corazón de Asturias, ta el pueblín que yo más quiero, donde tan los mios amores, tamos en El Madreñeru (en lugar de en Pola de Siero)".