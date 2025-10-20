Siero adecenta en Lieres el camino que va de Reanes a La Cuesta

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado los trabajos para reformar y acondicionar el camino que une Reanes y La Cuesta, en la parroquia del Lieres. Tendrán un plazo de ejecución de ocho semanas y supondrán una inversión de 100.000 euros, que se une a otra de 70.000 euros, en otra fase en la zona más alta de Reanes.

"Con esas dos actuaciones, en esta parte del Lieres ya quedan los caminos bien", enfatizó Ángel García, alcalde de Siero, que visitó la fase inicial de las obras junto al concejal del Ayuntamiento Pergentino Martínez, el técnico municipal David Llanos, y un integrante de la empresa adjudicataria de las obras, Juan José Faya.

El tramo sobre el que se ejecutarán las obras es de 700 metros de longitud, con un pavimiento irregular, y un ancho medio de 3,09 metros que se ampliará a 4,01, para mejorar la accesibilidad y el tránsito de vehículos y peatones. Además de la pavimentación, se ejecutarán trabajos para optimizar la red de drenaje, incluyendo la construcción de nuevas cunetas y la limpieza y colocación de caños en los puntos necesarios.

El alcalde hizo hincapié en la inversión municipal para mejoras de caminos en el concejo. "En 2025 llevamos una inversión de 1,74 millones, en diferentes partidas de inversión y mantenimiento, y desde 2015 que entramos la inversión es de 6,2 millones. Sumando mantenimiento y mejoras, el total asciende a 13,5 millones", dijo García.

"Para que la gente opte a vivir en Siero, que los caminos estén en las mejores condiciones es muy importante. Y lógicamente para los que ya viven en Siero, eso de tener los caminos en buen estado, que tengan saneamiento, y que las cosas estén en buenas condiciones, hace que con las buenas comunicaciones seamos el mejor lugar para vivir", concluyó.