La zona norte de Pola de Siero tendrá nuevos desarrollos urbanísticos para vivienda: “Es una zona interesante”

La zona norte de Pola de Siero tendrá un desarrollo urbanístico próximamente y se trata además de un ámbito con posibilidades para el crecimiento residencial de la capital del concejo. Así lo señaló este lunes, el alcalde de Siero, Ángel García. En lo que respecta al proyecto que ya se encuentra en marcha indicó que serán viviendas de baja densidad las que se construyan, principalmente unifamiliares, con una urbanización de calles que correrá a cargo de los propietarios, y también un espacio reservado para vivienda protegida.

“Se trata de un suelo que había quedado paralizado durante la crisis, la mayoría de baja densidad, en zona alta de la Pola, un sitio interesante para vivienda”, señaló García. Esta actuación abarcará el terreno que va desde la avenida de Gijón al final de la plaza de Les Campes hasta comunicar con El Rebollar, con la zona de chalés ya construidos, tras las calles La Quinta y Bimenes, en el entorno de la falda del depósito del agua. “Va acompañado además un proyecto de urbanización importante, que es cuantioso, que tiene que ejecutar el promotor”, destacó.

En cuanto a la vivienda protegida, esta se situaría en la margen derecha de la avenida de Gijón hacia la salida de la Pola. Se encuentra en desarrollo el estudio detalle, paso previo a la generar los solares para construir vivienda.

Apartamentos turísticos

Estos nuevos desarrollos se suman a los que se iniciarán en breve, en la zona este de la capital, con las promociones en las parcelas entre las calles Florencio Rodríguez y Ángel Embil, o al final de la calle Les Comadres, en la confluencia con la calle Juan Hevia.

Por otro lado, en materia de vivienda turística hay también un goteo de solicitudes de permisos para habilitar apartamentos turísticos, especialmente en el casco antiguo de la Pola, además de otros en la zona de Forfontía. “El tema de los apartamentos turísticos nos viene muy bien, son los que están tirando de la rehabilitación del casco antiguo, que llevaba años parado, ves cómo estaba, abandonados muchos edificios y es una pena”, detalló el regidor.

“Es una buena oportunidad que se le den salida como apartamentos turísticos. A medida que se vayan rehabilitando va ganando interés la zona, va quedando más bonita”, añadió el alcalde de Siero.