La alerta de Valdesoto, "Pueblo Ejemplar" 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas..."
Los colectivos de la parroquia difunden un mensaje para denunciar una recolecta de dinero haciéndose pasar por la Fundación Princesa de Asturias
P. A.
Valdesoto vive su semana más intensa y especial. La parroquia de Siero se prepara para vestir sus mejores galas, para este sábado, cuando los Reyes visitarán Valdesoto, en el día que serán proclamados oficialmente “Pueblo Ejemplar” de Asturias 2025. Un reconocimiento, muy esperado por los vecinos, tras muchos años presentando su candidatura, y que por fin se materializó este año. Ya son varias semanas las que se lleva poniendo a punto Valdesoto, para que causar una gran imagen en un día muy señalado.
Si algo caracteriza a la parroquia es su colaboración, con más de una treinta de asociaciones. Por eso para este sábado, para la celebración de la visita y la entrega del “Pueblo Ejemplar”, está prevista una comida popular, para que los interesados tuvieron que inscribirse, de forma gratuita.
Alerta a la Guardia Civil
Pues esa situación ha sido aprovechada para un intento de estafa, intentando cobrar por asistir, haciéndose pasar por la Fundación Princesa de Asturias, según denuncian colectivos de Valdesoto, como la Asociación de Fiestas de San Félix. Alertan y piden difusión ante la situación que han observado, que es que “hay personas pasando por las casas solicitando dinero en nombre de la Fundación Princesa de Asturias para asistir a la comida”.
Y cuentan que lo hacen pidiendo dinero. “No caigáis en la trampa, es una estafa, ni la Fundación, ni la Casa Real, ni ninguna entidad solicitará dinero para ninguna de las actividades que se van a llevar a cabo. Si acuden a vuestra casa llamar a la Guarda Civil”, resaltan.
