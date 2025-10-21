La emotiva carta de Loreto García tras el cierre de la Sidrería El Madreñeru en Pola de Siero: “Gracias de corazón”

El pasado domingo fue un día especial y entrañable. Fue el del final de un popular establecimiento hostelero de Les Campes en Pola de Siero, a la espera de que se pueda materializar un relevo en la gestión, como desveló Loreto García, la popular hostelera que echó el cierre a la Sidrería El Madreñeru en la Pola, tras 28 años, para emprender una nueva etapa en Gijón, en El Chaflán, donde abrirá a mediados del próximo mes de noviembre.

El último servicio de comidas en El Madreñeru estuvo marcado por la nostalgia, y una gran fiesta de despedida, con los amigos y familiares de Loreto García. “Se nos va el alma de Les Campes”, destacaron los últimos clientes, saboreando los últimos platos. “Esperemos que si se reabre se mantenga la esencia”, añadieron. Ahora, en sus redes, la hostelera ha publicado una emotiva carta para mostrar su agradecimiento por todos estos años.

"La suerte de compartir"

Se la dedica a sus amigos y clientes. “Han pasado 28 años desde que El Madreñeru abrió sus puertas, y en todo este tiempo he tenido la suerte de compartir con vosotros mucho más que un negocio: hemos compartido risas, lágrimas, confidencias, momentos únicos y una fidelidad que siempre llevaré conmigo”, indicó en primer lugar.

Loreto García escancia un culín de sidra en su último día. / Pablo Antuña

Continuó justificando el motivo por el que decidió cerrar y embarcarse en un nuevo proyecto: “Sé que muchos me echaréis de menos por la Pola, y también sé que otros os alegraréis de no verme más (¡la vida tiene de todo!). Pero la vida son etapas, momentos y oportunidades, y ahora me encuentro en uno de esos puntos en los que un cambio de aires se convierte en el camino hacia cumplir un sueño”.

"Todos habéis formado parte de la familia de El Madreñeru"

Y lanzó un mensaje de agradecimiento: “No quiero despedirme sin dar las gracias a todos los que hicieron posible esta historia: a mis trabajadores, a quienes siguen conmigo, a quienes se quedan, a quienes estuvieron y a quienes aprendieron y crecieron a mi lado. Todos, de una manera u otra, habéis formado parte de la familia de El Madreñeru”.

Para finalizar, invitó a un reencuentro pronto en Gijón en El Chaflán: “Gracias de corazón, porque nada de esto hubiera sido posible sin todos vosotros. Muy pronto tomaremos un culete en Gijón, muy pronto nos vemos en El Chaflán. Con todo mi cariño”.